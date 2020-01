Lecce, Sticchi Damiani: "Stiamo ritrovando la squadra che conoscevamo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha commentato al canale ufficiale del club il sorprendente pareggio dei salentini contro l'Inter: "Una grande prestazione e un risultato positivo meritatissimo. In settimana ho detto alla stampa che questa squadra ha conosciuto un periodo complicato perché eravamo in difficoltà per via degli infortuni. Le nuove risorse arrivate dal mercato hanno fatto benissimo e i giocatori infortunati stanno recuperando. Stiamo ritrovando la squadra che conoscevamo e anche nei momenti di difficoltà bisogna cercare di essere lucidi, mantenere l'equilibrio e fare le analisi giuste e non in preda alla delusione della sconfitta del momento".