Lecce, troppi errori nel palleggio. E dopo la sosta ci sono Milan e Juve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Questa volta la trasferta è amara. Il Lecce torna a mani vuote da Bergamo, dopo novanta minuti di sofferenza e in cui raramente è riuscito a pungere la difesa avversaria. Per la prima volta senza Farias, Lapadula e Babacar, La Mantia ha saputo destreggiarsi tra Palomino, Djimsiti e Kjaer, sfiorando anche il gol con un tiro da posizione ravvicinata e sul quale è stato bravo Gollini ad opporsi.

Ma il palleggio non è piaciuto: tanti errori di precisione, molti palloni persi sulla propria mediana. Disattenzioni che non puoi concederti quando giochi contro l'Atalanta, una squadra di assaltatori. Imbula, come prevedibile, è apparso lento e impacciato a causa di una condizione ancora lontana da quella ottimale. Petriccione ha fatto benino nel primo tempo, ma è calato nella ripresa. Promosso Majer, che oltre alla corsa ci ha messo anche il cuore.

Errori sui quali Liverani dovrà riflettere in vista del futuro, che in Serie A possono costar caro. Ora quindici giorni di stop, in vista di un'altra delicata trasferta come quella contro il Milan. Poi ci sarà la Juventus in casa. Un tour de force incredibile per una neo-promossa, che dovrà cercare di smuovere la classifica nei prossimi 180'. Per poi affrontare con incrementata consapevolezza e una dose in più di fiducia il futuro.