Lecce-Udinese, formazioni ufficiali: esordio per Donati, Nestorovski dal 1'

© foto di Federico De Luca

Attraverso il proprio sito ufficiale, Lecce e Udinese hanno reso note le formazioni ufficiali della sfida delle 18 di quest'oggi: i padroni di casa, guidati da Liverani, vedono il rilancio dal primo minuto di Babacar, che viene affiancato da Falco e con Mancosu fantasista. A centrocampo Tachtsidis agisce davanti alla difesa, mentre Tabanelli e Petriccione saranno le mezzali. Fuori Calderoni per squalifica, gioca Dell'Orco al suo posto, mentre sulla corsia opposta esordio da titolare per Donani, ultimo acquisto del 2019 per i giallorossi.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Dell'Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar.

A disposizione: Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Shakhov, Meccariello, Farias, La Mantia, Dubickas, Rispoli.

Allenatore: Liverani.

Venendo agli ospiti, Nestorovski vince il ballottaggio con Lasagna e affianca Okaka, con De Paul che affianca Fofana e Mandragora sulla linea dei centrocampisti, mentre Sema e Larsen agiranno come esterni a tutta fascia. In difesa il solito terzetto davanti a Musso: De Maio, Ekong e Nuytinck si schierano davanti a Musso, chiamato a contrapporsi agli estrosi attaccanti salentini.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Fofana, Mandragora, Sema; Nestorovski, Okaka.

A disposizione: Perisan, Nicolas, Sierralta, Opoku, Jajalo, Walace, Lasagna, Ter Avest, Pussetto, Becao, Barak, Teodorczyk.

Allenatore: Gotti.