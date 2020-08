Lenglet: "Lukaku tra gli attaccanti più forti che ho affrontato: è meglio stargli lontano..."

vedi letture

Clement Lenglet, difensore francese del Barcellona, ha parlato degli attaccanti più forti affrontati finora in carriera inserendo anche il nerazzurro Romelu Lukaku: "Lukaku è un attaccante col quale è molto difficile difendere, per via della sua forza fisica e della sua grande stazza. Preferisco non stare troppo vicino al suo gioco, per evitare che possa girarsi", le parole del centrale blaugrana al magazine della UEFA Champions League.