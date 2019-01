Leonardo, che bordata a Higuain: "Si assuma le sue responsabilità"

Fanno molto discutere le parole rilasciate ieri da Leonardo, dirigente del Milan, a margine della conferenza stampa di presentazione di Lucas Paquetà. Su Higuain, l'uomo mercato rossonero s'è espresso in questi termini: "Il fatto che abbia fatto gol cambia qualcosa, certo, ma uno deve anche continuare e prendersi le proprie responsabilità. Per forza. Quindi, aspettiamo che lo faccia. Deve decidere che una cosa è quella, e si va così. Non può essere sì, no, però, non so... Sì è sì, o no è no. Parlo in generale, perché ha vissuto un momento così e quindi questo “momento così” deve interromperlo e pedalare. Ha 31 anni, ha sempre fatto più di 20 gol a stagione. Poi si dice che l’ha chiamato quello o quell’altro, che va altrove... Sta qua, sta qua e fa. Questo per forza".