Lione-Juve, parla Garcia: "Spero ci sottovalutino. Come si ferma CR7? Alla frontiera"

Intervista a Rudi Garcia sulle pagine del Corriere dello Sport. L'ex allenatore della Roma, oggi al Lione, si prepara ad affrontare una delle sue più acerrime rivali, la Juventus, in Champions League. Il tecnico francese ha parlato di VAR, con la sua immagine mentre mima di suonare il violino in uno Juventus-Roma, impossibile da dimenticare: "Con il video gli arbitraggi sono più giusti, però non amo i 'se' e ho lasciato il violino in Italia. Bisogna rivedere tutti gli episosi".

Parole anche sulla sua prossima avversaria Europea: "La Juve rivincerà lo Scudetto, ma la sua priorità è la Champions. Come si ferma Ronaldo? Magari alla frontiera. Capisco che i tifosi si aspettassere altro da Sarri ma i bianconeri sono in corsa per tutti gli obiettivi. Eliminarli sarebbe un'impresa, mi auguro di sottovalutino".