LIVE TMW - Bologna, De Leo: "Adesso continuare così"

Terminata da pochi minuti Bologna-Atalanta sul risultato di 2-1. Nella sala stampa del Dall'Ara sta per arrivare l'assistente di Sinisa Mihajlovic, Emilio De Leo.

Gran momento di gioia dopo il gol di Poli

"C'era l'accumulo di una serie di frustrazioni ma non perché c'erano crepe nell'unità del gruppo. I risultati negativi sono figli di prestazioni non all'altezza ma l'abbraccio di Poli con tutti testimonia il patto che esiste tra i giocatori e lo staff tecnico".

Avete concesso molto in difesa all'Atalanta e domenica mancherà Danilo: cosa si può sistemare dietro?

"Francamente non mi pare una domanda generosa dopo aver battuto l'Atalanta. Noi abbiamo dei giocatori sempre partecipi e sicuramente troveremo l'assetto giusto per sostituire Danilo. Quando riusciamo ad essere aggressivi e più corti riusciamo a giocare meglio, non dobbiamo mai abbassare l'intensità".

Si è rivisto un po' il Bologna dell'anno scorso in tanti dettagli tecnici e psicologici

"Sì ma credo che bisogna essere coerenti nelle disamine. Anche con Lazio e Napoli abbiamo subito gol però abbiamo offerto prestazioni di livello. Oggi si sono riviste certe caratteristiche che devono essere nostre sempre anche se non credo siano mancate in altre gare".

A due punti all'ottavo posto ci sono tre squadre: è un obiettivo raggiungibile?

"Non ho ancora visto la classifica. Penso che considerando i punti che abbiamo lasciato per strada forse oggi parleremmo di un altro Bologna. Dobbiamo continuare così, sulla strada tracciata".

Cosa aggiungere su Palacio?

"Nulla direi. A me piace sottolineare che Rodrigo ha un dialogo aperto con noi sempre".

Oggi Dzemaili oggi più interno sinistro che trequartista.

"La lettura era di essere più aggressivi sui tre attaccanti e ci siamo incastrati con il loro assetto, per questo Blerim era più decentrato e più basso".

Oggi Sinisa non è arrabbiato

"A fine primo tempo ha chiesto di continuare con il piano gara studiato e di mettere a posto i dettagli che non erano andati. Si è complimentato perché ha visto il gruppo compatto e solido".

