live Bologna, Hickey: "Bologna, grande opportunità. Hanno tutti fiducia in me"

11:00 - Il giovane terzino scozzese arrivato a Bologna dagli Heart of Midlothian sarà a breve a disposizione della stampa nella sala conferenze dello stadio Dall’Ara. Aaron Hickey, che ha fatto il suo esordio in maglia rossoblù in occasione della sfida con il Parma, parlerà per la prima volta dal suo arrivo sotto le Due Torri. Di seguito sarà possibile seguire la diretta testuale della presentazione.

11.03 - Inizia la conferenza di Hickey

Complimenti per la partita. Cosa l'ha spinta a scegliere Bologna?

"Sono andato a visitare diversi club ma ho scelto Bologna perchè credo che qui io possa avere ottime opportunità di crescita".

Cosa le ha detto Sinisa prima della partita e cosa dopo?

"I giorni prima mi aveva detto che avrebbe scelto sulla base degli allenamenti, prima di entrare in campo invece mi ha detto che avevano tutti molta fiducia in me. Post partita, infine, il mister ha parlato a tutta la squadra complimentandosi per la partita".

Ha scelto Bologna perchè le era stato garantito di giocare?

"No, non mi era stato garantito nulla. Lotto come tutti gli altri per conquistare un posto".

Come si trova con il resto della squadra?

"Mi trovo molto bene, ci sono tanti giovani e tanti giocatori di diverse nazionalità che parlano bene inglese, quindi riesco a rapportarmi al meglio con tutti".

Cosa significa per un giovane la Serie A italiana?

"La serie A è uno dei migliore campionati e significa molto per me essere qui. Giocare al Bologna per me è molto importante, ho la possibilità di scendere in campo con dei top player".

Tanti tifosi bolognesi le avevano scritto sui social, cosa ha significato per lei?

"Si tanti tifosi mi hanno scritto e mi seguono ma quella non è stata l'unica ragione a farmi scegliere Bologna".

A Mihajlovic piacciono i giocatori che non hanno paura e lei hai dimostrato di non averne sia in campo che qui in sala stampa... si sente un giocatore coraggioso?

"Mi piace mettere in campo la mia personalità ma cerco di non innervosirmi, quello è un mio punto debole".

Come mai la scelta del numero 3?

"Avevo l'opportunità di scegliere tra il 3 e il 51 e ho scelto il 3 perchè è quello del terzino".

Ha giocato anche in altri ruoli?

"Si ho giocato anche a centrocampo ma mi sono consacrato come terzino".

Quali sono i suoi obiettivi di questo campionato?

"Ottenere i migliori risultati insieme alla squadra".

C'è un modello a cui si ispira?

"Sono stato paragonato a Robinson, è uno dei migliori giocatori che conosco ma credo sia esagerato paragonarmi a lui per il momento".

E' possibile che Sinisa scelga di schierarla nuovamente a Benevento?

"Non lo so, vediamo cosa decide il mister".

Preferisce la fase difensiva o quella offensiva?

"Mi piace giocare in avanti ma farò qualsiasi cosa mi chiederà l'allenatore".

Contro il Parma c'è stato un fallo in area, pensa che fosse rigore?

"No non credo".

11.20 - Termina la conferenza di Hickey