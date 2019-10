LIVE TMW - Bologna, Sansone: "Sarebbe bello fare gol domani"

Alla vigilia di Juventus-Bologna, a Casteldebole si presenta in conferenza stampa Nicola Sansone.

16:18 inizia la conferenza stampa

Con che spirito andate a Torino?

"Il mister ci ha imposto una mentalità vincente e tutte le partite le affrontiamo alla stessa maniera"

In trasferta dobbiamo forse vedere ancora il miglior Bologna

"Per crescere come gruppo fuori dobbiamo giocare come in casa. A parte Udine credo comunque che abbiamo fatto bene".

Hai buoni ricordi con la Juve e con le grandi squadre

"Sarebbe bello fare gol domani. Tutto è possibile nella vita: ho già segnato con Parma e Sassuolo, proverò a chiudere il cerchio con le emiliane".

Come hai vissuto l'errore dal dischetto a Genova?

"Mi è dispiaciuto perché non abbiamo preso i 3 punti. Non ho sbagliato a fare il cucchiaio, me lo sentivo, forse sullo 0-0 non dovevo tirare così ma dopo è sempre più facile parlare. Si va avanti, acqua passata".

Tra lui e Messi chi è il tuo preferito?

"Per i numeri Messi quest'anno".

Producete tanto ma segnate poco

"L'importante è arrivarci, poi bisogna migliorare dal punto di vista realizzativo. Credo che presto si vedranno i frutti del lavoro"

Cosa puoi dare ancora di più?

"Qualche gol su azione, sicuramente. Sto dando tanti assist e questo credo sia importante per la squadra".

16:35 termina la conferenza stampa