Vigilia del primo match del 2020 per il Bologna che domani alle 12.30 affronterà la Fiorentina. In conferenza stampa a Casteldebole tra poco si presenterà il centrocampista olandese Jerdy Schouten.

Come giudichi questi primi mesi nel calcio italiano, considerando anche la concorrenza in mezzo al campo?

"Certo è difficile trovare spazio perché siamo una squadra forte con tanti giocatori di valore. Io sto lavorando duro ogni giorno, sto sempre meglio fisicamente e so che arriverà il mio momento: mi farò trovare pronto"

Il calcio olandese è applicabile in Italia e in particolare nel Bologna?

"Importante è imparare varie filosofie di calcio, bisogna essere pronti per giocare".