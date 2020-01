LIVE TMW - Brescia, Corini: "Samp? A Milano hanno rischiato di vincere"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Come reagirete?

"Bisogna trasformare la rabbia in energia positiva, spesso la squadra lo ha fatto. Il primo step era quello di ritrovare la dignità nel combattere e rimanere in partita, la squadra lo ha fatto sempre anche nelle ultime due gare. Prendiamo atto di tutto ciò, siamo andati vicini a vincere una partita e a pareggiarne una, quella con la Lazio. Dobbiamo continuare a lavorare".

Manganiello ancora nella terna.

"Abbiamo una linea dettata dal presidente, noi dobbiamo spingere sulle situazioni che possiamo controllare. Spetta a noi, domani ci aspettiamo cose normali".

Scontro diretto?

"La classifica dice questo, ma il valore della Sampdoria è diverso. Noi sappiamo di affrontare una squadra di valore e guidata da un allenatore davvero bravo e che stimo molto. È stato un orgoglio italiano, ha allenato grandissimi club. È un motivo di orgoglio affrontarlo. A Milano potevano anche vincere, sono stati molto pericolosi".

TMW - L'assenza di Tonali è 'troppo' pesante?

"Ho sempre grande fiducia nei miei giocatori, Mangraviti ha sempre fatto bene. Viviani ha fatto bene contro una super squadra come la Lazio, mi è piaciuto moltissimo. Sarà un'occasione importante anche per lui".

Zmrhal?

"Il campionato è ancora lungo, oggi faccio altre scelte perché vedo giocatori più pronti. Sapevamo che il processo d'adattamento era differente, lui è un esterno da 4-4-2. Il processo è più lento del previsto, vedremo quali saranno i miglioramenti".

La sua esperienza alla Samp?

"Fino a metà aprile è stata un'esperienza importante, poi ho preferito andare a Napoli. È stato un orgoglio vestire la loro maglia, la parentesi non è stata positiva. Il gol al Brescia mi portò qualche difficoltà per via di un'entrata sulla caviglia che mi complicò il resto della stagione. A parte la problematica fisica c'erano anche problematiche interne, avevo un carattere particolare e avevo discusso con un giocatore importante (ride, ndr)".

Con la Lazio hanno giocato molti giovani del settore giovanile.

"Mi piace lo spirito che stiamo portando dentro, è un segnale forte per il movimento bresciano. Se si cresce nella maniera giusta si può creare qualcosa di importante. Deve essere un motivo di orgoglio, non regalo niente a nessuno".

Sul mercato?

"Vedo la volontà del presidente, ma anche delle difficoltà. Io mi impegno sulla rosa che ho a disposizione, speriamo possa arrivare qualcuno che può darci una mano. Il Sassuolo ha fatto molto bene, un fallo fischiato o meno fa la differenza. Non voglio andare a pensare cose diverse, il calcio è uno. Noi dobbiamo pensare al meglio per noi".

Ha ancora dubbi di formazione?

"Tendenzialmente ho già scelto, ma la formazione ce l'ho già e la andrò a provare in allenamento".

