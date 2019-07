LIVE TMW - Cagliari, Rog: "Qui per trovare continuità, mi sento una mezzala"

Fonte: dal nostro inviato a Pejo

Sarà il nuovo acquisto del Cagliari Marko Rog a parlare al termine dell'allenamento del mattino nel ritiro dei rossoblù in Val di Pejo. L'inizio della conferenza stampa è previsto per le 12.15: insieme al croato ci sarà anche il direttore sportivo Marcello Carli.

12.15 – Inizia la conferenza stampa.

Inizia Marcello Carli: "Era un obiettivo importante, è qui perché lui ha voluto venire da noi. È stata la vera molla che ci ha fatto insistere, non è stata una trattativa semplice. Parliamo di prezzi importantissimi, va dato atto al presidente Giulini di averci permesso di andare avanti. Io sono strafelice che lui sia qui, perché lo ritengo un giocatore importante. Tutto nasce da una visita a Dimaro per trovare Sarri? In realtà è stata solo una conferma: lo conoscevo molto bene, ora abbiamo dovuto prendere un giocatore importante per sostituire uno come Barella. Se in allenamento vedi uno che corre al 200 all'ora, sicuramente ti colpisce. Rog è al Cagliari perché al Napoli non ha giocato molto, questo è chiaro".

Rog, quali sono le sue aspettative per la stagione?

"Vengo qui perché mi è piaciuto il progetto della società e per quello che ha detto il direttore. Ho bisogno di giocare con continuità, spero di farlo qui al Cagliari".

Come sta fisicamente?

"Bene, mi sono allenato fino a qualche giorno fa con il Napoli: ho perso qualche giorno per via della burocrazia, ma sto bene".

Cosa le ha detto Bradaric?

"Sia Filip che Marko (Pajac, ndr) sono miei amici, sono felice di averli ritrovati qui"

Cosa non ha funzionato a Napoli e Siviglia?

"Napoli è stata la prima squadra al di fuori della Croazia, non è stato tutto semplice. Ho fatto tante presenze, ma giocando poco non è facile. A Siviglia sono stato pochi mesi, ci sono state diverse situazioni come il cambio di allenatore, ma ora è il passato".

Che ruolo preferisce fare in campo?

"Mi sento una mezzala, sono pronto a giocare in quel ruolo".

Cosa le ha detto Pavoletti?

"Mi ha parlato bene dei compagni e dell'ambiente, è stato importante nella mia scelta".

È pronto per giocare stasera con il Chievo?

"Ho parlato con il mister, non credo che scenderò in campo, ma dipende dal mister. Conosco Maran e il suo tipo di calcio, è una brava persona".

Ha parlato con Srna?

"Certo, mi dispiace che non sia rimasto ancora qua".

Interviene Carli: "Siamo qui per Marko, un acquisto importante per noi. Quel che ci ha convinto a portare avanti una trattativa difficile come questa è stata davvero la sua volontà di venire qui. Passare a titolo definitivo dal Napoli al Cagliari non è una cosa semplice, ma lui e il suo procuratore si sono comportati in maniera splendida e ci darà grosse soddisfazioni".

Sul mercato: "Nandez? Sono nomi che girano, ma noi siamo intenzionati a rinforzare la squadra partendo dal fatto che abbiamo già un ottimo gruppo. I nomi sono quelli, ma io so che Marko Rog è del Cagliari ed è una delle poche certezze. Il mercato è molto difficile, non è più come prima. Abbiamo delle idee, ma abbiamo grossa fiducia in chi c'è già. Siamo vicini a Nandez? Non so dare una risposta precisa. Volevamo portare qui Rog, perché sappiamo che è un anno importante per noi e per i tifosi: sentiamo questa responsabilità, come tutti quelli che lavorano".

Il rapporto con Ramadani? "Lo avevo chiesto già a gennaio scorso, ma il suo agente mi confermò che doveva andare al Siviglia. Ora c'è stata una diversa apertura e ne abbiamo approfittato. Ma la nostra vera forza sono i Ceppitelli, i Pavoletti e i Pisacane: se dobbiamo pensare a profili nuovi dovranno seguire quella strada. Abbiamo giovani forti come Cerri, Oliva e Despodov. Si stanno cambiando le gerarchie del Cagliari, anche se non sempre questo viene sottolineato".

12.35 – Termina la conferenza stampa.