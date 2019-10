LIVE TMW - Celtic, Christie: "Guardavo Leiva in tv. Che bello affrontarlo"

Fonte: dall'inviato a Glasgow

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

15.58 - Inizia la conferenza stampa di Ryan Christie:

Ryan, come ti senti?

Sono contentissimo di tornare in campo dopo la squalifica. È stato terribile stare fuori, non vedo l'ora di giocare domani e giocare bene.

Lennon ha detto che sembra una partita di Champions

"Partita grandissima per noi, fra due grandi squadre. Se vinciamo possiamo dare una svolta nel girone".

Domani si capirà il valore del Celtic?

"Sì, perché affronteremo la più forte del girone".

Come stai dopo le critiche ricevute a seguito dell'infortunio?

"Come prima. Non vedo l'ora di tornare in campo e dare una mano la squadra. La pausa internazionale mi ha fatto bene e mi ha dato modo di prepararmi al meglio per questa partita".

Dopo la tua espulsione in campionato hai dovuto cancellare il tuo account Twitter. Perché?

"Non ho letto tutti i tweet, ma era impossibile non leggerne un po'. Non potevo ignorare la cosa perché le persone mi volevano danneggiarmi. Vado a questo punto su Instagram".

Sulla questione razzismo: abbandoneresti il campo in caso di buu?

"Ne abbiamo parlato ed è la UEFA che dovrebbe intervenire. Ma se per dare un segnale devo abbandonare il campo, sì, lo farò".

Sei il favorito dei tifosi. Come lo è Scott Brown.

"È una bellissima cosa, ma non paragonatemi a lui, non sono calvo (ride, ndr)".

È cambiato il vostro stile di gioco, più diretto: vi piace?

"Sì, mi piace. Personalmente vorrei giocare più avanti, l'anno scorso facevo il numero 8 ma io amo segnare e fare assist. L'allenatore è fenomenale, vuole che passiamo rapidamente la palla".

Chi temete di più della Lazio?

"Conosco bene Lucas Leiva, sin dal suo periodo al Liverpool. Lo guardavo in tv ed è bello ora affrontarlo. Poi ci sono molte star come Immobile, Milinkovic-Savic"

Quanto è stato importante il ritorno dei Rangers per rendere il vostro torneo più allenante?

"È un bel misto. Il campionato scozzese per noi è più importante e sono contento di avere un avversario come i Rangers che ci fa giocare con maggiore intensità. E anche in Europa vogliamo vincere, sono sicuro che sarà una bella partita".

16.16 - Termina la conferenza stampa di Ryan Christie.