LIVE TMW - Celtic, Lennon: "Lazio in fiducia dopo la vittoria di San Siro"

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Fonte: Dall'inviato allo Stadio Olimpico, Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre punti per chiudere il discorso qualificazione ed eliminare, di conseguenza, la Lazio di Inzaghi. Supportato da 8mila tifosi, il Celtic ha una ghiotta opportunità domani contro i biancocelesti (18.55). Per analizzare i temi della gara, il tecnico degli scozzesi Neil Lennon prenderà parola nella sala stampa dello Stadio Olimpico alle ore 19.10. Segui il live su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 19.35 - Inizia la conferenza stampa:

"Partita molto importante, la Lazio ha molte qualità. È bello essere qui. Sarà difficile, loro hanno vinto a San Siro e sono in fiducia. Noi vogliamo vincere, siamo preparati e con le nostre qualità cercheremo di arrivare al successo".

La Lazio ha la curva dei tifosi chiusa...

"Sicuramente sarà particolare, ma sappiamo di dover giocare ugualmente. Non vediamo l'ora di scendere in campo".

Se potesse scegliere, chi toglierebbe alla Lazio?

"Se dobbiamo pensare al campionato italiano, il giocatore più pericoloso è Immobile. Ma ci sono anche Milinkovic e Correa. Non so se ce lo aspettavamo di essere primi nel girone, ma ce lo meritiamo. Domani cercheremo di confermare il nostro primato".

Siete ottimisti per domani? Si può vincere?

"Sarà obiettivamente difficile, non abbiamo mai vinto in Italia. All'andata abbiamo fatto una grande partita, intensa e veloce: dovremo essere molto concentrati".

McGregor ha appena rinnovato il contratto...

"È un giocatore meraviglioso e costante. Per noi è prezioso, sono contento che la società mi abbia appoggiato e gli abbia rinnovato il contratto. Può fare ancora tanto nella sua carriera".

Sulla formazione:

"Ci dovremo adattare, la Lazio è una squadra molto intelligente. Faremo qualche modifica ma non vi posso dire di più. Domani non ci saranno Bolingoli-Mbombo, Johnston e Griffiths".

Ore 19.51 - Finisce la conferenza stampa.