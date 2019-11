Dalla RZD Arena di Mosca, la conferenza di Eder su Tuttomercatoweb.com

Fonte: dal nostro inviato a Mosca

Conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus per la Lokomotiv Mosca, al fianco del tecnico Yuri Semin c'è la punta Eder, eroe del Portogallo col gol agli Europei. "Giocare contro Ronaldo? Per me è un piacere confrontarmi contro il miglior giocatore del Mondo, il mio compagno della selezione in Nazionale. Prepariamo bene la gara e sono certo che possiamo vincere. E' un piacere questa sfida contro Cristiano ma vogliamo vincere".

Lei è stato l'eroe di Saint Denis, nel 2016.

"Ronaldo fu sostituito in quella partita, sì. Però non ne abbiamo parlato di recente, abbiamo solo commentato il gol fatto contro la Juventus in Champions a Torino".

Giocherete qui e non al Luzhniki, uno stadio più grande, dove avreste potuto giocare.

"Qui ci sentiamo a casa, padroni di casa. E' la nostra arena, siamo abituati e sicuri che domani ci sarà una festa per i nostri tifosi che verranno a supportarci".

