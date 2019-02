LIVE TMW - Edera: "A Bologna ambiente positivo dopo l'arrivo di Mihajlovic"

Fonte: Da Casteldebole, Dario Ronzulli

13.34 - Conclusa la conferenza stampa.

13.29 - Che ambiente hai trovato? "Ho trovato un ambiente molto positivo dopo il cambio di allenatore. Siamo andati a giocare a Milano con un grande entusiasmo grazie al mister. Lui è uno diretto, se sbagli te lo dice in faccia. È una dote che mi piace molto e spero di imparare molto in questi 6 mesi".

13.27 - Pensi all'Europeo Under 21? "Ci penso, certo. Sono venuto qui per giocarmi bene le mie carte bene e dimostrare a Di Biagio di poter stare nel gruppo".

13.26 - T ha cercato anche la SPAL? "Non so se mi hanno cercato. Per me conta essere qui, è importante dare una mano al Bologna".

13.25 - In che ruolo puoi giocare? "Mi piace il 4-3-3 ma con Mazzarri ho imparato a giocare anche in modo diverso. È importante imparare a giocare più ruoli oggi. Darò il massimo in questi sei mesi".

13.23 - Ha inizio la conferenza stampa di Simone Edera: "La partita di domenica contro l'Inter ci ha dato qualche consapevolezza in più. Ma dobbiamo continuare a fare bene, dobbiamo vincere con il Genoa avendo la stessa mentalità di San Siro".

13.10 - Avrà inizio tra pochi minuti a Casteldebole la conferenza stampa di presentazione di Simone Edera, attaccante classe '97 arrivato in prestito dal Torino negli ultimi giorni di calciomercato.