LIVE TMW - Empoli, Andreazzoli: "Non bello vedere i miei ragazzi piangere"

Fonte: Inviato a San Siro

23.05 - Sotto, poi il pari, poi di nuovo sotto e poi vicinissimo al pari. L'Empoli ha dato tutto ma non è bastato a San Siro contro l'Inter. Finisce 2-1 e, in virtù del pari maturato al Franchi tra Fiorentina e Genoa, la squadra toscana è condannata alla Serie B. A breve il tecnico azzurro, Aurelio Andreazzoli, raggiungerà la sala stampa dello stadio San Siro per l'ultima conferenza della stagione. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

23.32 - Iniziata la conferenza stampa di Aurelio Andreazzoli

Quanto rammarico c'è? "Entri nello spogliatoio e vedi i giocatori piangere e non è bello. Non era facile venire qui, di fronte a questo pubblico, contro una squadra così forte, giocare con il terrore nel primo tempo, soprattutto. Avevo chiesto nell'intervallo ai miei di divertirsi e sono andati oltre le mie aspettative. Nainggolan ha ricevuto un pallone perfetto dopo il palo di Vecino, noi abbiamo avuto occasioni importanti che hanno visto grandi parate di Handanovic. Entrambi i portieri sono stati bravi"

Si può dire che allontanarla per Iachini è stato un grosso errore? "Salto la domanda"

Tensione al momento in cui entra un pallone in campo dalla panchina dell'Inter a gioco in corso: cos'è successo? "Mi dicono sia stato Gagliardini che è un Nazionale. Dispiace molto, ne prendo atto, va bene così. Lo accetto. Mi complimento con la classe arbitrale, tranne che per l'episodio che ha portato al calcio di rigore che per fortuna non ha influito nel match"

A Firenze pare non si sia quasi giocata la partita... "Ho visto la mia di partita. Se a Firenze non è successo niente sarà un problema loro, non certamente mio"

Dopo tre vittorie di fila stasera poteva davvero finire per il meglio... "Avevo detto ai miei che qualche speranza a un certo punto l'avevo persa. Contro il Torino hanno ribaltato tutto, anche stasera ci credevo una volta liberati dai pensieri negativi"

23.42 - Terminata la conferenza stampa di Aurelio Andreazzoli