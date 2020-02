LIVE TMW - EUROPA LEAGUE (ore 18.55) - Finali: Crolla l'Ajax, l'Eintracht ipoteca la qualificazione

vedi letture

live EUROPA LEAGUE (ore 18.55) - Finali: Crolla l'Ajax, l'Eintracht ipoteca la qualificazione

21.05 - I match di ritorno si disputeranno giovedì 27 febbraio 2020, mentre il giorno successivo ci saranno i sorteggi per gli ottavi di finale.

21.00 - Sono finite le gare delle ore 18.55. Ecco il riepilogo di tutti i risultati:

Cluj - Siviglia 1-1 (59' rig. Deac, 82' En-Nesyri)

Club Brugge - Manchester United 1-1 (15' Dennis, 36' Martial)

Copenhagen - Celtic 1-1 (14' Edouard, 52' N'Doye)

Eintracht Francoforte - Salisburgo 4-1 (12', 43', 53' Kamada, 56' Kostic, 85' rig. Hwang)

Getafe - Ajax 2-0 (38' Deyverson, 93' Kenedy)

Ludogorets - Inter 0-2 (71' Eriksen, 95' rig. Lukaku)

Shakhtar - Benfica 2-1 (56' Patrick, 67' rig. Pizzi, 72' Kovalenko)

Sporting - Istanbul Basaksehir 3-1 (3' Coates, 44' Sporar, 51' Vietto, 77' rig. Visca)

CLUJ - SIVIGLIA 1-1

18.55 - Si parte!

30' - Poche emozioni fino a questo momento, punteggio ancora bloccato sullo 0-0.

19.47 - Finisce il primo tempo!

20.03 - Si riparte!

59' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Deac non sbaglia dal dischetto, il Cluj passa in vantaggio!!!

73' - Il Siviglia prova ad alzare i ritmi, ma i padroni di casa stanno gestendo molto bene il gol di vantaggio siglato dal dischetto.

83' - ARRIVA IL PAREGGIO DEL SIVIGLIA!!! En Nesyri non sbaglia, gli andalusi trovano un gol preziosissimo!!!

20.53 - FINISCE IL MATCH!!! Il Siviglia pareggia i conti nel finale, ma il discorso qualificazione è ancora tutto aperto.

CLUB BRUGGE - MANCHESTER UNITED 1-1

18.55 - Si parte!

15' - DENNIS SBLOCCA IL MATCH!!! Dormita della difesa dello United, Emmanuel Dennis segna con un gran tocco d'esterno!!!

36' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Martial sfrutta un errore della difesa di casa, lo United pareggia i conti!!!

41' - Occasione per lo United, ma Williams non trova lo specchio della porta.

19.42 - Finisce il primo tempo!

19.58 - Si riparte!

50' - Dennis prova la conclusione sul primo palo, ma Romero respinge in corner.

20.50 - FINISCE IL MATCH!!! Martial rimette tutto sui binari giusti, ma i Red Devils saranno costretti a vincere a Old Trafford.

COPENHAGEN - CELTIC 1-1

18.55 - Si parte!

1' - Subito occasione per il Celtic, ma gli scozzesi non sono riusciti a sbloccare il match.

17' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Edouard sblocca il match, da dentro l'area piccola non sbaglia!!!

19.46 - Finisce il primo tempo!

20.03 - Si riparte!

52' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! N'Doye trova la rete del pareggio, si riapre il match!!!

78' - Calcio di rigore assegnato ai danesi per un fallo di mano!!!

79' - STAGE SBAGLIA IL CALCIO DI RIGORE!!! Palo del danese, si rimane sull'1-1!!!

20.50 - FINISCE IL MATCH!!! Pari che premia gli scozzesi, ma la qualificazione si giocherà tutta nei 90' di ritorno.

EINTRACHT FRANCOFORTE - SALISBURGO 4-1

18.55 - Si parte!

12' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! L'EINTRACHT SBLOCCA IL PUNTEGGIO!!! Kamada sfrutta una disattenzione difensiva e batte Stankovic!!!

34' - Kostic prova il diagonale, palla che termina ampiamente sul fondo.

43' - KAMADA!!! ARRIVA IL RADDOPPIO DEI PADRONI DI CASA!!! Quinto gol in Europa League per il giapponese!!!

19.42 - Finisce il primo tempo!

19.58 - Si riparte!

54' - TRIPLETTA DI KAMADA!!! L'Eintracht dilaga grazie al terzo gol del giapponese!!!

56' - KOSTIC!!! ARRIVA IL POKER DEI PADRONI DI CASA!!! Assist di André Silva, l'Eintracht dilaga!!!

85' - GLI OSPITI ACCORCIANO LE DISTANZE DAL DISCHETTO!!! Hwang trova il gol del 4-1!!!

20.47 - FINISCE IL MATCH!!! Kamada, grazie alla sua tripletta, ipoteca la qualificazione. Hwang tiene ancora aperti i giochi, ma i tedeschi sono ad un passo dagli ottavi.

GETAFE - AJAX 2-0

18.55 - Si parte!

10' - Succede un po' di tutto in area di rigore, ma la difesa olandese spazza via. Buon approccio da parte dei padroni di casa.

37' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Il Getafe sblocca il match grazie a Deyverson!!!

41' - Gioco fermo, Deyverson è stato colpito da un accendino proveniente dal settore ospite dell'Ajax. Lo speaker avvisa i tifosi olandesi.

19.44 - Finisce il primo tempo!

19.57 - Si riparte!

70' - Gli olandesi non riescono a trovare la reazione, i madrileni gestiscono il vantaggio.

95' - KENEDY!!! IL GETAFE RADDOPPIA!!! Il brasiliano trova un gol pesantissimo!!!

20.50 - FINISCE IL MATCH!!! La rete nel finale di Kenedy indirizza la qualificazione verso Madrid, ma l'Ajax ha già dimostrato di saper ribaltare risultati complicati. In casa servirà una mezza impresa per passare il turno.

LUDOGORETS - INTER 0-2

18.55 - Si parte!

19.42 - Finisce il primo tempo del match, punteggio ancora bloccato sullo 0-0.

19.57 - Si riparte!

71' - GOL!!! L'Inter sblocca il match con Eriksen!!!

95' - GOL!!! Lukaku non sbaglia dal dischetto!!!

20.47 - FINISCE IL MATCH!!!

SHAKHTAR DONETSK - BENFICA 2-1

18.55 - Si parte!

20' - MARLOS!!! I PADRONI DI CASA PASSANO IN VANTAGGIO!!! Moraes calcia, Vlachodimos sbaglia la respinta e regala il gol del vantaggio allo Shakhtar!!!

21' - ATTENZIONE!!! Il gol è stato annullato per una posizione irregolare di Marlos!!!

24' - Kovalenko prova la conclusione sul secondo palo, palla respinta in corner. I padroni di casa premono sull'acceleratore.

19.43 - Finisce il primo tempo!

19.58 - Si riparte!

56' - ALAN PATRICK!!! LO SHAKHTAR SBLOCCA IL RISULTATO!!! I padroni di casa sbloccano il punteggio, Benfica mai in partita!!!

62' - GOL!!! IL BENFICA PAREGGIA I CONTI CON TAVARES!!! Serie di rimpalli in area, poi il giovane del Benfica trova la rete del pareggio!!!

65' - Incredibile!!! Il gol è stato annullato, sarà calcio di rigore per il Benfica!!!

66' - PIZZI!!! ARRIVA IL PAREGGIO DAL DISCHETTO!!! Il capitano dei portoghesi non sbaglia!!!

73' - I PADRONI DI CASA TORNANO IN VANTAGGIO!!! Kovalenko si stacca bene in area e non sbaglia!!!

20.51 - FINISCE IL MATCH!!! Kovalenko e Alan Patrick regalano allo Shakhtar due risultati su tre per la gara di ritorno, ma il Benfica può ancora farcela.

SPORTING - ISTANBUL BASAKSEHIR 3-1

18.55 - Si parte!

3' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Coates riesce a sbloccare il match sugli sviluppi di un corner!

27' - Annullato un gol allo Sporting per una posizione di fuorigioco, si ripartirà da un calcio di punizione per gli ospiti.

44' - SPORAR TROVA IL GOL DEL RADDOPPIO!!! Ristovski mette in mezzo un bel pallone, il numero 90 si gira e batte Gunok per la seconda volta!!!

19.44 - Finisce il primo tempo!

19.58 - Si riparte!

51' - VIETTO!!! I PORTOGHESI TROVANO IL TERZO GOL!!! Errore della difesa, il numero 10 biancoverde non sbaglia!!!

73' - I biancoverdi stanno gestendo senza troppo affanno, Basaksehir mai in partita.

76' - VISCA NON SBAGLIA DAL DISCHETTO!!! Gli ospiti riaprono la sfida!!!

20.49 - FINISCE IL MATCH!!! I padroni di casa regolano il Basaksehir, anche se la rete subita nel finale può complicare le cose nel match di ritorno.

18.40 - Manca davvero poco al calcio di inizio, tra poco si comincia in Europa League!

18.20 - Le squadre sono in campo per il riscaldamento, alle ore 18.55 il calcio di inizio dei match.

18.10 - Sfida importantissima per l'Inter di Antonio Conte, impegnata sul campo del Ludogorets. Segui il live integrale su TMW.

18.00 - Finalmente si torna in campo. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale di Europa League: insieme seguiremo le gare delle ore 18.55.