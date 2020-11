live EUROPA LEAGUE (ore 18.55) - I finali: vincono Roma e Napoli, pari del Benfica

Si entra nella fase calda, la terza giornata della fase a gruppi di Europa League potrebbe emettere già qualche verdetto. Gentili lettori di TuttoMercatoWeb.com, Patrick Iannarelli vi dà il benvenuto alla diretta testuale delle gare delle ore 18.55, in campo anche Napoli e Roma.

RISULTATI IN AGGIORNAMENTO

Gruppo A

Roma - Cluj 5-0 (2' Mkhitaryan, 24' Ibanez, 34', 84' Mayoral, 89' Pedro)

Gruppo B

Rapid Vienna - Dundalk 4-3 (8' Hoban, 22' Ljubici, 79' Arase, 81' rig., 96' rig. McMillan, 87' Hofmann, 91' Demir)

Gruppo C

Hapoel Beer Sheva - Bayer Leverkusen 2-4 (5', 75' Bailey, 12', 25' Acolatse, 39' aut. Dadya, 88' Wirtz)

Slavia Praga - Nizza 3-2 (16', 71' Kuchta, 33' Gouiri, 43' Sima, 93' Ndoye)

Gruppo D

Benfica - Rangers 3-3 (2' aut. Goldson, 24' aut. Goncalves, 25' Kamara, 52' Morelos, 77' Rafa Silva, 91' Nunez)

Lech Poznan - Standard Liege 3-1 (14' Skoras, 22', 48' Ishak, 29' Lestienne)

Gruppo E

Omonia - Granada 0-2 (4' Herrera, 64' Suarez Charris)

PAOK - PSV 4-1 (20' Zahavi, 47' Schwab, 56', 66' Zivkovic, 59' Tzolis)

Gruppo F

Rijeka - Napoli 1-2 (13' Muric, 43' Demme, 62' Politano)

Real Sociedad - AZ Alkmaar 1-0 (58' Portu)

Gruppo J

Ludogorets - Tottenham 1-3 (13' Kane, 33' Lucas Moura, 50' Keseru, 62' Lo Celso)

Gruppo I

Sivasspor - Qarabag 2-0 (11' Osmanpasa, 88' Koyode)

---

ROMA - CLUJ 5-0

RAPID VIENNA - DUNDALK 4-3

18.55 - Si parte!

8' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Hoban sfrutta un gran colpo di testa, ospiti subito in vantaggio!!!

22' - ARRIVA IL PAREGGIO DEL RAPID!!! Ljubicic lascia partire la conclusione dalla distanza, arriva subito il pareggio!!!

19.44 - Termina il primo tempo!

19.56 - Inizia la ripresa.

78' - Poche emozioni fino a questo momento, i padroni di casa non riescono a trovare spazi.

79' - ARASE!!! IL RAPID VIENNA PASSA IN VANTAGGIO!!! Colpo di testa in tuffo, gli austriaci cercano la prima vittoria in Europa League!!!

81' - Calcio di rigore per il Dundalk!

81' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! McMillan non sbaglia dal dischetto, il Dundalk pareggia i conti!!!

87' - HOFMANN ANTICIPA TUTTI!!! Il Rapid trova il gol del 3-2, errore della difesa ospite!!!

91' - DEMIR CHIUDE VIRTUALMENTE IL MATCH!!! -2 per il Rapid Vienna!!!

96' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! McMillan non sbaglia dal dischetto, arriva la doppietta ma ormai il match è chiuso!!!

20.50 - Finisce il match!!! Vittoria importante per i padroni di casa che portano a casa tre punti vitali per poter sperare ancora nella qualificazione.

HAPOEL BEER SHEVA - BAYER LEVERKUSEN 2-4

18.55 - Si parte!

5' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Bailey trova il suo primo gol in Europa League, tedeschi subito in vantaggio!!!

12' - ARRIVA IL PAREGGIO DEL BEER SHEVA!!! Acolatse non sbaglia, terzo gol per l'attaccante olandese!!!

25' - ACOLATSE!!! I padroni di casa trovano il gol del 2-1 e passano in vantaggio!!!

39' - IL BAYER TROVA IL 2-2!!! Jedvaj di testa riesce a saltare più in alto di tutti, palla sul palo che però rimbalza su Dadya!!!

19.40 - Termina il primo tempo!

19.55 - Inizia la ripresa.

75' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Bailey anticipa il portiere con un gran colpo di testa e trova la rete del 3-2!!!

88' - WIRTZ CHIUDE I CONTI!!! Il Bayer trova la quarta rete dopo la traversa dell'Hapoel Beer Sheva!!!

20.47 - Finisce il match!!! Seconda vittoria per i tedeschi, che agganciano lo Slavia in testa al girone. Tutto però è ancora aperto nel gruppo C.

SLAVIA PRAGA - NIZZA 3-2

18.55 - Si parte!

16' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Rimpallo in area di rigore favorevole, Kuchta non sbaglia e porta in vantaggio i suoi!!!

33' - PAREGGIO DEL NIZZA!!! Gouri non sbaglia, arriva il gol dell'1-1!!!

43' - SIMA!!! LO SLAVIA PRAGA TORNA IN VANTAGGIO!!! Il centrocampista dei biancorossi non sbaglia, gran colpo di testa!!!

19.41 - Termina il primo tempo!

19.56 - Inizia la ripresa.

70' - LO SLAVIA PRAGA CALA IL TRIS!!! Serie di rimpalli in area francese, poi arriva ancora Kuchta, che segna la sua doppietta personale!!!

93' - IL NIZZA ACCORCIA LE DISTANZE!!! Ndoye trova il 3-2, ma ormai è troppo tardi!!!

20.47 - Finisce il match!!! Successo importante per i padroni di casa, ma tutto è ancora da decidere nel terzo gruppo.

BENFICA - RANGERS 3-3

18.55 - Si parte!

1' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! I padroni di casa passano in vantaggio con l'autogol di Goldson, dopo un'ottima azione di Rafa Silva!!!

19' - ATTENZIONE! Cartellino rosso per il Benfica, espulso Otamendi!

24' AUTOGOL DI GONCALVES!!! I Rangers pareggiano i conti!!!

25' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Kamara trova subito il gol del raddoppio, che reazione da parte della squadra di Gerrard!!!

19.42 - Termina il primo tempo!

19.59 - Inizia la ripresa.

52' - MORELOS CALA IL TRIS!!! Assist di Tavernier sul secondo palo, Morelos da due passi non sbaglia!!!

64' - Ormai gli scozzesi giocano sul velluto, la squadra di Gerrard ha sfiorato il 4-1.

77' - RAFA SILVA!!! IL BENFICA ACCORCIA!!! Nonostante l'uomo in meno i padroni di casa ci provano comunque!!!

91' - CLAMOROSO PAREGGIO DEL BENFICA!!! I padroni di casa, nonostante l'uomo in meno, trovano la rete del pareggio!!!

20.47 - Finisce il match!!! Finisce una partita incredibile, i portoghesi trovano il gol del pari in pieno recupero nonostante l'espulsione di Otamendi. Entrambe vanno a quota 7, ipotecando il passaggio del turno.

LECH POZNAN - STANDARD LIEGE 3-1

18.55 - Si parte!

14' - I PADRONI DI CASA PASSANO IN VANTAGGIO!!! Skoras di testa non sbaglia, gol prezioso per la compagine polacca!!!

22' - IL LECH RADDOPPIA!!! Ishak si inserisce bene, da due passi non sbaglia: Standard Liege in confusione!!!

29' - GLI OSPITI ACCORCIANO LE DISTANZE!!! Ci pensa l'ex Genoa Lestienne a riaprire i giochi!!!

19.40 - Termina il primo tempo!

19.55 - Inizia la ripresa.

48' - LECH CHE CALA IL TRIS!!! Ishak trova la doppietta personale, polacchi che tornano sul doppio vantaggio!!!

20.47 - Finisce il match!!!

OMONIA - GRANADA 0-2

18.55 - Si parte!

4' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Herrera non sbaglia, spagnoli subito in vantaggio!!!

42' - ATTENZIONE! Doppio giallo e cartellino rosso per Duris, Omonia che rimane in dieci uomini!

19.42 - Termina il primo tempo!

19.56 - Inizia la ripresa.

64' - SUAREZ!!! IL GRANADA RADDOPPIA!!! Il colombiano scappa in contropiede e da solo contro Fabiano non sbaglia!!!

20.48 - Finisce il match!!!

PAOK - PSV 4-1

18.55 - Si parte!

19' - Calcio di rigore in favore del PSV!

20' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Zahavi non sbaglia dal dischetto, olandesi avanti dopo il tiro dagli undici metri!!!

40' - PSV A UN PASSO DAL 2-0! Zahavi ci prova ancora, ma non trova lo specchio della porta!

19.41 - Termina il primo tempo!

19.56 - Inizia la ripresa.

47' - IL PAOK PAREGGIA SUBITO I CONTI!!! Schwab trova la rete dell'1-1!!!

56' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Zivkovic non sbaglia, i padroni di casa ribaltano il risultato!!!

59' - IL PAOK TROVA IL TRIS!!! Tzolis sfrutta una disattenzione, PSV in totale confusione!!!

66' - ARRIVA IL POKER DEL PAOK!!! Zivkovic scappa bene sulla destra, poi controlla e calcia di sinistro: Mvogo non può farci nulla!!!

20.47 - Finisce il match!!!

RIJEKA - NAPOLI 1-2

REAL SOCIEDAD - AZ ALKMAAR 1-0

18.55 - Si parte!

32' - Partita a senso unico, i padroni di casa hanno provato in diverse occasioni a scardinare la difesa dell'AZ. Al momento però il punteggio resta fermo sullo 0-0.

19.42 - Termina il primo tempo!

19.58 - Inizia la ripresa.

58' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Dopo tante occasioni da gol i padroni di casa passano in vantaggio, ci pensa Portu!!!

20.47 - Finisce il match!!!

LUDOGORETS - TOTTENHAM 1-3

18.55 - Si parte!

13' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Kane sugli sviluppi di un corner non sbaglia, colpo di testa imparabile!!!

33' - IL TOTTENHAM RADDOPPIA!!! Kane serve Lucas Moura, che solo davanti al portiere non sbaglia!!!

19.41 - Termina il primo tempo!

19.57 - Inizia la ripresa.

50' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Keseru, dopo un rimpallo favorevole, accorcia le distanze!!!

62' - TUTTO FACILE PER GLI SPURS!!! Lo Celso sfrutta un gran pallone di Son, gli uomini di Mourinho ritrovano il doppio vantaggio!!!

20.47 - Finisce il match!!!

SIVASSPOR - QARABAG 2-0

18.55 - Si parte!

11' - GOL!!! GOL!!! GOL!!! Osmanpasa sfrutta il corner e di testa porta in vantaggio la compagine turca!!!

19.41 - Termina il primo tempo!

19.56 - Inizia la ripresa.

88' - KAYODE!!! I PADRONI DI CASA CHIUDONO IL MATCH!!! Tocco sotto ad anticipare il portiere, nulla da fare per il Qarabag!!!

20.48 - Finisce il match!!!