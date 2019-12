LIVE TMW - Europa League, sorteggio sedicesimi a partire dalle 13

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com: schiaccate F5 per aggiornare la pagina!

11.55: Inter e Roma le squadre interessate in Italia - Sono due le italiane interessate, Inter e Roma, una testa di serie - i nerazzurri - mentre l'altra, dopo il secondo posto nel girone dietro l'Istanbuhl Basaksehir, è in seconda (e ultima) fascia. Le squadre dello stesso paese non si possono incontrare, così come quelle che hanno già giocato nello stesso girone. Le teste di serie giocheranno il ritorno in casa. Le gare di andata si giocheranno giovedì 20 febbraio, il ritorno la settimana dopo.

Le teste di serie

Celtic, Espanyol, Siviglia, Ajax, Salisburgo, Inter, Benfica, Malmoe, Basilea, LASK, Arsenal, Porto, Gent, Basaksehir, Braga, Manchester United.

Le non teste di serie

APOEL, Shakhtar, Bayer Leverkusen, Olympiacos, Club Brugge, Copenaghen, Getafe, Sporting Lisbona, Cluj, Eintracht Francoforte, Roma, Rangers, Ludogorets, Wolfsburg, Wolverhampton, AZ Alkmaar.

11.30 - Dopo aver deciso gli ottavi di Champions, c'è ancora lavoro per l'urna di Nyon: i sedicesimi di Europa League sono un altro appuntamento importante, specie per Inter e Roma, ansiose di continuare il proprio cammino europeo. Alle ore 13, subito dopo la Champions, l'estrazione delle prossime avversarie delle due italiane e la composizione dei sedicesimi di finale. Diretta sul satellitare per tutto il sorteggio, sui canali Sky Sport 24 e Sky Sport Football.