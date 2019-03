LIVE TMW - Finlandia, Kanerva: "L'Italia è la più forte del girone"

Fonte: Dall'inviato a Udine

Fine della conferenza stampa.

Sull'Italia. "Sì, è la più forte del girone. Certo, anche la Grecia e la Bosnia possono dire la loro, ma la formazione dell'Italia, anche in panchina, aveva dei nomi importanti. Le alternative c'erano".

Sulla difesa a tre. "Hanno funzionato, ma poi avevamo sempre contro Bernardeschi, Immobile al centro... non volevamo una difesa sottodimensionata, così abbiamo cercato di avere il terzino in aiuto al centrale, poi la difesa a quattro più uno libero".

Sull'Italia. "Sapevamo come avrebbero giocato, di Kean abbiamo parlato ieri. Alla fine il gioco è stato come ci aspettavamo, il loro centrocampo era molto difficile da contrastare, per questo abbiamo inserito due mediani".

Prende la parola Kanerva, tecnico della Finlandia, dopo la sconfitta contro l'Italia. "Ovviamente sono dispiaciuto e deluso del risultato, ma descrive l'andamento della partita. Specialmente il primo gol è un peccato, perché c'è stata la deviazione. Se ci fosse stato un gol, da parte nostra, nella seconda metà della partita sarebbe cambiato tutto".