Finlandia, Kanerva: "Forse avremmo meritato un punto. Soddisfatto dello spirito di squadra"

Al termine della gara persa contro la Russia, il tecnico della Finlandia Markku Kanerva ha commentato così la disfatta: “Cercavamo una vittoria o almeno un punto, che forse meritavamo. D'altra parte, non posso dire che la Russia non meritasse la vittoria di misura. Sono soddisfatto dello spirito che la mia squadra ha dimostrato ancora una volta, ne abbiamo bisogno in questo tipo di partite. Abbiamo creato abbastanza per segnare ma non l'abbiamo fatto, e lì dobbiamo migliorare".