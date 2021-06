Finlandia, Kanerva: "Orgoglioso dei miei, abbiamo dimostrato di poter giocare questo torneo"

La Finlandia perde contro il Belgio e, a meno di clamorosi colpi di scena, dice addio a Euro 2020. Nonostante questo, però, il ct Markuu Kanerva è soddisfatto della prova dei suoi ragazzi: "Sono molto orgoglioso dell'etica del lavoro che i miei giocatori hanno mostrato oggi. Avete visto la qualità del Belgio, ma sono estremamente orgoglioso del modo in cui i miei giocatori hanno combattuto. Abbiamo anche creato un paio di occasioni e siamo stati un po' sfortunati con il primo gol. Sono dispiaciuto che non siamo riusciti a ottenere un punto. Ora abbiamo poche, poche possibilità di passare il turno, ma sono orgoglioso della nostra prestazione nel torneo. Abbiamo dimostrato di poter giocare questo torneo", le sue parole al sito ufficiale della Uefa. Poi sul percorso di crescita della Finlandia: "Dobbiamo continuare a crescere e ci sono molte aree in cui dobbiamo migliorare, come ad esempio eliminare semplici errori nel nostro gioco. Il nostro obiettivo è crescere e stiamo lavorando duramente per migliorare". Infine sulla Danimarca: "Ha mostrato una grande forza mentale e hanno meritato il secondo posto. Sono orgoglioso di aver concluso davanti alla Russia nel torneo e non so quante persone pensavano che saremmo arrivati ​​all'ultima partita con la possibilità di passare il turno", ha concluso Kanerva.