LIVE TMW - Fiorentina, arriva il centravanti: stasera atterra Cutrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

20.49 - Brocchi: "Occasione unica" Tecnico del Monza e padre putativo di Patrick Cutrone, Christian Brocchi ha parlato del prossimo attaccante della Fiorentina a Firenzeviola.it. "Non mi aspettavo che tornasse dall'Inghilterra così presto - ci dice - ma evidentemente il richiamo dell'Italia è stato forte e quando è arrivata un'occasione così prestigiosa come quella della Fiorentina ha saputo prenderla al volo, per lui un'occasione unica".

20.40 - Le cifre dell'affare Si arricchisce sempre più di particolari la formula scelta dalla Fiorentina per avere Patrick Cutrone. Formula che ha fatto ritardare un po' la chiusura della trattativa. Il club viola pagherà 3 milioni subito al Wolves più altri 16 dopo i diciotto mesi. Ma la società inglese avrà un diritto di recompra che però, come appreso da Firenzeviola, potrà esercitare durante la durata del prestito con la possibilità che la Fiorentina entro 5 giorni dalla recompra di esercitare un diritto di contro-recompra.

20.04 - Stasera l'atterraggio Tutto definito, per la serata di oggi è previsto l'atterraggio a Firenze di Cutrone. Insieme all'entourage raggiungerà la città dove domani farà le visite e poi metterà nero su bianco.

20.00 - E' la sera di Cutrone Fumata bianca, Patrick Cutrone sarà un nuovo attaccante della Fiorentina. Il club viola e il Wolverhampton hanno definito tutti i dettagli per il ritorno in Serie A dell'attaccante classe '98. La società di patron Commisso ha chiuso l'accordo sulla base di un prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto.