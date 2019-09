LIVE TMW - Genoa, Andreazzoli: "Dobbiamo migliorare, cambierò qualcosa"

Fonte: Dal centro sportivo "Gianluca Signorini", Genova

9.40 - Il Genoa si prepara alla trasferta nella capitale. Domani pomeriggio i rossoblu saranno ospiti della Lazio per cercare di ripartire dopo un punto solo raccolto nelle ultime tre uscite ufficiali. In vista del match dell'Olimpico il tecnico Aurelio Andreazzoli incontrerà i media in conferenza dalla sala stampa del centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

10.03 - Andreazzoli entra nella sala stampa del centro sportivo "Signorini". Inizia la conferenza.

La situazione dell'infermeria.

"Sia Biraschi che Goldaniga sono rientrati in gruppo anche se solo da ieri. Sono però a disposizione per dare un aiuto".

L'importanza della gara con la Lazio.

"Le gare sono tutte importanti. Sia per la classifica, per il morale e poi perché il nostro lavoro è dare importanza a tutto quello che facciamo. La Lazio ha una fisionomia spiccatissima ed è guidata da un allenatore che di volta in volta dimostra le sue capacità facendo risultare la squadra redditizia".

Come ha ritrovato la squadra?

"Il ragionamento su Radovanovic era di stimolo. Lui è un ragazzo che va oltre i suoi limiti e cerca sempre il massimo di quello che ha a disposizione. Portarlo come esempio era solo un'indicazione per i suoi compagni e per me per andare oltre i nostri limiti. Tutti abbiamo necessità di migliorare sull'applicazione e sulla voglia di fare. Il giorno dopo ho ringraziato i ragazzi perchè hanno dimostrato voglia di fare perchè in una gara che non c'è riuscita come avremmo voluto se non avessimo avuto questa voglia di fare non avremmo mai portato a casa il punto. Tutti dobbiamo dare il massimo e mi riferivo alla fase di possesso".

Romero il secondo giocatore che ha toccato più palloni.

"Secondo me lui può migliorare molto. E' già migliorato molto, è più spregiudicato in un ruolo al quale forse non era abituato. Questa cosa ci rallegra e siamo contenti per lui. Poi lui può giocare da centrale, come spesso in passato, lo rifarà nel momento del bisogno. Siamo contenti perchè il ragazzo sta migliorando. Deve stare più attento ai gialli, come lui stesso ha detto, perchè un difensore centrale con un peso di un cartellino giallo subito diventa un problema".

Tre gare in una settimana. Pensa di cambiare qualcosa?

"Certo. Faremo qualcosa come abbiamo fatto anche in passato. Abbiamo avuto la necessità di 'tirare il collo' a qualcuno dei nostri e sappiamo quanto le gare sono dure e in certi ruoli abbiamo fatto fare gli straordinari. E di questo ce ne dobbiamo fare carico e fare attenzione. Cercheremo, nel caso di Zapata o Schone, di andare incontro a chi ha tirato la carretta con voglia di fare".

Pensa a scelte diverse come Pandev?

"Le pensiamo tutte. Bisogna vedere la gara quali scelte sono state giuste o no. I ragionamenti li facciamo, forse anche troppi. E' chiaro che sono valutazioni che facciamo e vogliamo dare la possibilità a tutti quanti che siamo pronti a prendere il treno che passa. Poi dipenderà anche ai calciatori dare le risposte esaurienti. Ma, come detto dopo Cagliari, abbiamo 13,14, 15 titolari".

Una squadra forte come Lazio può essere l'avversario giusto da affrontare ora?

"L'avversario e forte come quelli che abbiamo incontrato perchè a parer mio ad inizio stagione abbiamo avuto un calendario terribile. Quello che dobbiamo fare nel nostro processo di crescita è non interrompere le base delle prime partite senza farci disturbare troppo dal risultato. Noi dobbiamo sapere che quando affrontiamo la Lazio o qualsiasi squadra dobbiamo dare il massimo di quello che abbiamo".

Nelle prime partite ci sono state certezze sul gioco. Come mai questa certezza si è persa col Bologna?

"Dare una risposta è difficile. Io ho rivisto tutta la gara, negli ultimi dieci minuti del primo tempo non li abbiamo fatti bene. Noi dobbiamo essere consapevoli che è solo sul gioco che noi possiamo appoggiarci nei momenti di difficoltà".

Come sta Criscito?

"Appena esco di qua viene in ufficio con me e parliamo compiutamente. Intanto si deve essere disponibili al 100% e poi la salute. Credo non ci siano problemi ma vediamo insieme. Abbiamo altri ragazzi e non vogliamo rischiare nulla per il futuro. Se lui sta bene, c'è la massima possibilità. E' uno fra quelli che ha minutaggio. E' disponibile sempre, non vorrebbe mai smettere ma cercheremo di fare di necessità virtù e non è detto che non sfrutteremo chi ci potrà dare una mano nella mezzora di gara".

Ieri Preziosi vi ha detto qualcosa in particolare?

"Il Presidente ha parlato con la squadra e ha fatto un discorso molto bello. Io mi auguro che prossimamente possa venirci a trovare più spesso perchè per tutto l'ambiente, non solo per la squadra, è una cosa positiva perchè riesce a dare energia all'ambiente".

Avete avuto più difficoltà contro squadre che avevano allenatori da tanto tempo?

"Un'identità si può dare velocemente. Poi, affronti l'Atalanta che gioca da tanto insieme ed è chiaro che ci siano vantaggio. Come con la Lazio. Sono i dettagli che fanno la differenza, come avevamo già detto. E i dettagli li raggiungi quando hai conoscenza del gruppo e delle qualità dei giocatori. Noi siamo ancora alla scoperta dell'identità dei calciatori".

Mercoledì quelli di Criscito erano crampi?

"Non erano crampi ma penso una situazione legata allo sciatico ma non vorrei addentrarmi in queste situazioni. Lo abbiamo salvaguardato per precauzione anche nell'allenamento di ieri per farlo recuperare il prima possibile proprio per l'importanza che ha il nostro capitano".

10.25 - Termina la conferenza stampa di mister Aurelio Andreazzoli in vista della trasferta di Roma.