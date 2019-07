LIVE TMW - Genoa, Andreazzoli: "I ragazzi si allenano bene e volentieri"

Fonte: Inviato a Neustift (Austria)

19.00 - Prima uscita stagionale per il Genoa. I rossoblu hanno superato 9-0 la formazione locale dello Stubai e fra poco mister Aurelio Andreazzoli analizzerà la prima settimana di ritiro a Neustift. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

19.01 - Mister Aurelio Andreazzoli è entrato all'interno della sala stampa di Neustift. Inizia la conferenza.

Ha visto quello che si aspettava?

"Ho visto quello che mi aspettavo. Di fare il secondo allenamento della giornata. Dopo il primo allenamento della giornata abbiamo fatto una sgambata senza alcuna pretesa. Abbiamo raggiunto l'obiettivo, nessuno si è fatto male e possiamo proseguire la preparazione".

Pandev regista?

"Tecnicamente è inappuntabile. Anche lui, come gli altri hanno lavorato sodo, gli chiedevamo come a tutti di completare il lavoro".

Schafer trequartista?

"Avevamo esclusivamente l'obiettivo di far partecipare tutti gli effettivi a disposizione. Gumus e Hiljemark sono rimasti fuori perché avevano qualche problemino. Il ruolo di Rovella è dettato dalla necessità di far giocare lui, non c'è niente di particolare. Rovella si è comportato bene. Non avevo nessuna aspettativa da questa gara se non quello che ho detto prima".

Soddisfatto?

"Sì per i motivi che ho detto prima. Non cercavamo gioco ma cercare una condizione fisica in modo da continuare il nostro lavoro. Per quanto riguarda il gioco è presto per dirlo perchè i concetti su cui abbiamo lavorato sono talmente pochi per giudicare".

TMW: alla sua presentazione ha parlato di serietà. Come vede i ragazzi sotto questo aspetto?

"Non avevo nessun dubbio su questo aspetto quando mi auguravo fosse così. I ragazzi, come dicevo prima, si stanno comportando in maniera eccellente, anche oltre le aspettative. Si allenano bene e volentieri, seguono ogni consiglio con molta attenzione e questo è il primo passo che ci siamo proposti. Poi col tempo sappiamo dove arrivare e i ragazzi ci aiuteranno".

19.13 - Termina la conferenza stampa di mister Aurelio Andreazzoli dopo l'amichevole contro lo Stubai Fc.