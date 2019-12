LIVE TMW - Genoa, T. Motta: "La situazione non mi spaventa, credo nei ragazzi"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: Inviato a San Siro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

20.16 - Sconfitta pesante per il Genoa. I rossoblu sono stati battuti dall'Inter per 4-0 e la situazione di classifica si complica ulteriormente. Fra poco il tecnico Thiago Motta interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

20.27 - Thiago Motta entra nella sala stampa di San Siro. Inizia la conferenza.

Il tweet che diceva della presentazione di Diego Lopez il 27 dicembre?

"Non ho social e non ho visto. Non mi interessa. La sola cosa che mi interessa è la squadra. Sono triste per il risultato non è quello che volevamo e che possiamo fare".

Cosa ti aspetti ora?

"In questo momento mi aspetto di ritornare subito a lavorare perchè credo molto in questo gruppo e in questi giocatori. Sappiamo tutti, io per primo, la difficoltà e tutto quello che c'è in gioco. Noi però siamo in grado di cambiare tutto proseguendo sulla strada che io avevo chiesto dal primo giorno".

Gli applausi della Curva Nord?

"Ringrazio tantissimo i tifosi dell'Inter".

Non pensa che il suo calcio non sia adatto alla situazione di classifica del Genoa?

"Non ho mai chiesto di giocare un calcio champagne. Il mio è un calcio di squadra e quando si difende lo si fa insieme. La compattezza la devono dare anche gli attaccanti. Non penso sia la strada giusta mettere dieci difensori e rinunciare ad attaccare. Anche se in questo momento non riusciamo a segnare non mi avete mai visto dire che il problema sono loro".

Si aspettava queste difficoltà?

"Quando ho accettato questa sfida sapevo della condizione del Genoa e non mi spaventa nemmeno oggi. Ho tanta fiducia nel gruppo. Io sono orgoglioso di loro perchè cercano di fare quello che gli dico io anche in una partita come quella di questa sera. Io li difenderò sempre".

Estraniare i ragazzi dalla classifica?

"E' chiaro. La classifica l'abbiamo vista sempre però cosa dobbiamo fare ora? Difendersi e buttare via la palla? Sono sicuro che così non vinciamo ma come stiamo giocando sì. Per questo si continuerà così ancora con più convinzione perchè è la strada per uscire da questa situazione".

Se il presidente sfidasse tutti confermandoti qual'è la prima cosa che faresti per cambiare la situazione?

"Io amo la sfida, è quello che mi dà energia. Da dentro non cambio niente. Ora abbiamo l'opportunità di entrare come tutte le squadre sul mercato e dobbiamo gestirlo molto bene, curando anche i dettagli perchè sappiamo che siamo in una situazione difficile e noi dobbiamo avere tanta fiducia in quello che stiamo facendo. Oggi la partita è difficile e complicata da spiegare, nelle altre gare con un piccolo dettaglio potevamo vincere".