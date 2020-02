vedi letture

live Guardiola: "Amo questo club. Resterò al 100% in ogni caso"

Dopo la vittoria di stasera per 2-0 contro il West Ham, parla in conferenza stampa Pep Guardiola. Dichiarazioni attese, quelle del tecnico catalano, sul suo futuro ma anche sul ban arrivato dalla UEFA al Manchester City. Due stagioni senza Champions League per violazioni al regolamento su FFP e su sponsorship.

22:55 - Guardiola parla a Sky Sports UK: "Resto al 100%" "Se non mi licenzieranno, resterò qui al 100%. Sicuramente, senza dubbio. Questo club è speciale. Fino alla fine del contratto starò qui, voglio restare qui. Perché dovrei andarmene? Amo questa società, perché dovrei andare via. Più che mai in questa situazione. Nei prossimi tre mesi penseremo solo alla stagione, poi vedremo la sentenza ma non importa quel che accadrà. Resterò qui".

22.57 - Guardiola a Sky Sports UK sul ban "Siamo ottimisti. Alla fine la verità prevarrà e la prossima stagione, se dovessimo qualificarci per la Champions League, saremo lì".

23.05 - Guardiola alla BBC: "Resto se non mi esonerano" "Siamo professionali sul campo, quel che accade fuori ci riguarda ma non possiamo fare niente. Abbiamo parlato di quel che dovevamo fare e dovremo fare fino a fine stagione, specialmente per chi ama il club. Il futuro? Se non mi esonerano resto. Amo il club. Mi piace stare qui. E' la mia squadra e resto, a prescindere. Il ban? Ci appelliamo. Quando credi di essere dalla parte del giusto, devi combattere. Ho fiducia nella società al 100%, per quel che han fatto, per quel che mi hanno spiegato".

23.15 - Guardiola in conferenza: "Non è finita "Quel che è accaduto è accaduto ma non è finita. Ci appelliamo e sono fiducioso che il club riesca a difendere la sua posizione".

23.17 - Guardiola sul Barcellona Pep Guardiola ha risposto ai commenti del presidente Josep Bartomeu che ha ringraziato la UEFA per il fantastico lavoro sul FFP. "Se il Barcellona è felice perché siamo sospesi, dico al presidente di lasciarci appellare. Crediamo di essere nel giusto ma il mio consiglio al Barcellona è di non parlare troppo forte perché tutti sono coinvolti in qualche situazione...".

Terminano le reazioni post gara di Guardiola