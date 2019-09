Fonte: dall'inviato al Suning Training Center

Al fianco di Antonio Conte, in conferenza stampa per l'Inter, si è presentato Samir Handanovic in vista della sfida di domani contro lo Slavia Praga.

Che allenatore è Conte?

"Mi sembra superfluo parlarne, lo conoscono tutti...".

Emozioni per giocare da capitano la Champions?

"Ovviamente. Sentire la musica della Champions è un'emozione unica quindi dico di sì, che sento emozioni. Altrimenti non giocherei più a calcio".

E' l'Inter più forte da quando ci sono io?

"L'Inter si è rinforzata tanto, ma serve ancora lavorare per diventare sempre più forti. Non guardo se sulla carta siamo l'Inter più forte degli ultimi anni, devi dimostrarlo ogni 3 giorni quando scendi in campo. Alla fine faremo i conti".

