live Inter, Conte: "Abbiamo sentito troppo la partita, ma l'arbitro l'ha subito ammazzata"

23.15 - L'Inter perde per la prima volta a San Siro contro il Real Madrid e solo la matematica la tiene ancora in vita in ottica ottavi di finali di Champions League. Hazard e Rodrygo stendono i nerazzurri, in dieci per due terzi di gara in seguito all'espulsione di Arturo Vidal. Tra poco il tecnico interista, Antonio Conte, parlerà in conferenza stampa post-partita. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

23.55 - Iniziata la conferenza stampa di Antonio Conte

Ha avuto l'arbitro secondo lei un'influenza su questa gara? - "Preferisco non parlare dell'arbitro, anche se dovrebbero essere intelligenti a non rovinare certe partite in questo modo, a meno che Vidal non gli abbia detto qualcosa di molto forte. Così si ammazza la partita"

Si era parlato di mancanza di furore agonistico per un'ora contro il Torino, stasera però l'avvio non è stato differente... - "Oggi non si è trattato di furore o non furore. Questa era una gara pesante da un punto di vista psicologico, ti giocavi tantissimo e per giunta contro il Real Madrid. Non si doveva sbagliare, forse l'abbiamo sentita troppo questa gara, con il tempo sapremo gestire e preparare meglio certe situazioni"

00.00 - Terminata la conferenza stampa di Antonio Conte