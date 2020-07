live Inter, Conte: "Mi piacerebbe avere Sanchez fino a fine stagione"

21.25 - Sei gol al Brescia e risposta a Juventus e Lazio. L'Inter di Antonio Conte non molla la presa e continua a credere in qualcosa di grande. Tra poco il tecnico nerazzurro parlerà in conferenza stampa post partita. Seguila LIVE su TMW

Chi ti è piaciuto di più? - "Sono contento di lavorare per questi ragazzi. Borja Valero merita un plauso, si è sempre fatto trovare pronto nonostante all'inizio giocasse poco"

Contento di Alexis Sanchez? - "Mi aspetto che faccia bene. Di fatto non lo abbiamo mai avuto: a volte si vuole vedere il bicchiere mezzo vuoto, noi abbiamo fatto reparto con Lukaku, Lautaro ed Esposito. Alexis può anche far meglio, di sicuro mi lascia più sereno nelle scelte. Ha giocato tutte le gare da quando siamo tornati, non capisco chi chiede se verrà utilizzato di più. Sono cazzate che mi fanno ridere"

Per il Getafe c'è tempo abbastanza per sapere di più sull'utilizzo di Sanchez e Moses? - "Alexis mi piacerebbe averlo fino alla fine, ma non posso entrare però in questioni societarie"

