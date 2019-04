LIVE TMW - Juve campione, rivivi l'ottavo Scudetto consecutivo

Fonte: Ha collaborato Alessandra Stefanelli

© foto di www.imagephotoagency.it

23:30 - Grazie per aver seguito con noi la festa bianconera. Restate sintonizzati su TMW per tutti gli approfondimenti relativi all'ottavo Scudetto di fila della Juventus.

23:13 - Con un post su Instagram, Cristiano Ronaldo ha commentato la vittoria dello Scudetto con la Juventus: "Campioni d’Italia! Orgoglioso di contribuire a scrivere la storia di un club eccezionale, che mi ha fortemente voluto e per il quale sono onorato di giocare. Sono felice. Abbiamo dominato un campionato difficile, abbiamo lottato, tutti insieme. Siamo un gruppo forte e straordinario! E questo è solo l’inizio! Grande Juve".

23:00 - Dal profilo Twitter dello Sporting Lisbona arriva una statistica interessante relativa a Cristiano Ronaldo: il portoghese è il primo calciatore nella storia a conquistare un titolo di campione nazionale in Inghilterra, Spagna e Italia.

Da Academia Sporting para o mundo! 💚@Cristiano é o primeiro jogador da história a conquistar o título de campeão nacional em Inglaterra, Espanha e Itália 👏🏼

Com a camisola verde e branca, @Cristiano venceu uma Supertaça de Portugal em 2002 🏆 Parabéns Leão! 🦁 #FormaçãoSCP pic.twitter.com/hX8palAFXN — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 20 aprile 2019

22:34 - Questo il commento, ai microfoni di TMW, del ds bianconero Fabio Paratici. CLICCA QUI!

22:20 - Questo il commento, ai microfoni di TMW, del vicepresidente bianconero Pavel Nedved. CLICCA QUI!

22:10 - Questo il commento, ai microfoni di TMW, dell'ex ds della Juventus Luciano Moggi alla vittoria dell'ottavo Scudetto di fila. CLICCA QUI!

22:05 - "C’è un tempo per ogni cosa. Un tempo per essere delusi e un tempo per gioire. Oggi dobbiamo festeggiare questo incredibile traguardo: 8 volte campioni. Stiamo scrivendo la storia e abbiamo ancora tanti sogni da realizzare. Fino alla fine!!! Avanti così!!!", così Giorgio Chiellini ha esultato su Instagram dopo la vittoria dell'Ottavo Scudetto di fila.

22:00 - Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato in zona mista la vittoria dell’ottavo Scudetto di fila: “Io uomo dei record? No, mi sento un uomo fortunato che allena dei grandi giocatori in una grande società. Ogni anno è una stagione diversa, era importante aver vinto lo Scudetto con cinque giornate d’anticipo perché poi poteva diventare complicato”.

21:47 - Prosegue la festa in piazza San Carlo. In calce all'articolo le immagini raccolte dal nostro inviato.

21:35 - Anche Gigi Buffon su Instagram ha esultato dopo la vittoria dello Scudetto della Juventus: "8 anni di sudore, determinazione, attenzione ai dettagli, passione = 8 anni sul tetto d'Italia. Andate oltre ogni amarezza, ragazzi. E festeggiate, perché state continuando a scrivere una storia fantastica!!", ha scritto il portiere del PSG.

21:20 - Federico Bernardeschi, attaccante della Juventus, ha commentato la vittoria contro la Fiorentina che è valsa la vittoria dell’ottavo Scudetto di fila: “È stata la giornata che meritavamo tutti, noi, i tifosi, la società. È andata veramente bene. Non ci vogliamo fermare qui, questo è poco ma è sicuro. Vogliamo scrivere sempre di più pagine di storia per questo club e anche per obiettivi personali”.

21.08 - Parla anche Paratici - Anche il ds bianconero Fabio Paratici ha parlato del futuro di Allegri: "Quando ci vedremo ne parleremo, non è giorno indicato per fare questi ragionamenti. Oggi le ragazze della Juventus hanno vinto il titolo meritatamente. E' una giornata importante per noi".

20.59 - Allegri: "Rimango, ma parleremo" - "Godiamoci questa festa e questi giorni, intanto. Poi ci incontreremo con la società e parleremo". Parola di Massimiliano Allegri, che dopo la vittoria dello scudetto ha parlato a Sky del suo futuro: "Rimango, ma non abbiamo ancora parlato. Il contratto non c'entra, dobbiamo parlare di programmi futuri".

20.53 - La Juve festeggia col 37 -

20.43 - Chiellini: "Vincere è straordinario" - A JTV parla il capitano bianconero Giorgio Chiellini: "Vincere è sempre difficile, vincere 8 Scudetto di fila è una cosa che rimane nella storia. In questo momento forse non ci accorgiamo bene neanche noi di quello che stiamo facendo, delle pagine che stiamo scrivendo".

20.32 - Marocchi: "Il segreto è il ricambio" - Ospite in studio di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha analizzato questa vittoria: "Cinque consecutivi per l'allenatore, otto per la società che ha sempre il merito di fare una squadra diversa ogni anno: tutti questi Scudetti con gli stessi non li vinci, inserendo sempre qualcosa di nuovo alimenti il desiderio, e non la rendita della gloria passata. Questo è il segreto".

20.24 - Parla Cristiano Ronaldo - Il primo commento post partita è affidato a Cristiano Ronaldo: "L'anno è stato di adattamento, a mio avviso molto buono. Abbiamo vinto la Supercoppa e lo Scudetto, non erano semplici da vincere. Champions? Non si può sempre vincere".

20.19 - W8NDERFUL - È questo l'hashtag scelto dalla società bianconera per festeggiare la conquista del tricolore da parte dei ragazzi di Allegri.

20.10 - La Juventus è campione d'Italia - A Torino è finita 2-1: la Juve batte la Fiorentina con gol di Alex Sandro e autorete di Pezzella, inizia la festa per la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo da parte della squadra bianconera. Seguitela sulle pagine di TMW!