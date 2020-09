live Juventus, Pirlo: "Se non arriva il centravanti ho in mente altre soluzioni"

vedi letture

22:50 - Andrea Pirlo commenta la vittoria 3-0 contro la Sampdoria nell’esordio della Juventus nella Serie A 2020/21.

TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

23:26 - Andrea Pirlo prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia ora la conferenza del tecnico della Juventus.

Qual è l'aspetto che la soddisfa di più?

"Abbiamo tenuto bene il campo per 90 minuti con un buon ritmo e mantenendo sempre vivo l'atteggiamento propositivo".

Si aspettava la fame di questa squadra?

"Sì perché stiamo lavorando su questo. Tanta riaggressione sulla palla persa, la voglia di attaccare in avanti e le difese preventive. Non lavoriamo da tanto ma alcuni principi sono già in testa".

Quanto si avvicina questa di stasera alla Juve ideale? Chi sarà in futuro il regista?

"Io alleno quelli che ho a disposizione da cui cerco di tirare fuori il meglio. Per quanto riguarda il regista io ho quattro centrocampisti e svariate soluzioni, dipenderà dalla partita da giocare".

Pensa di essere già sulla strada giusta per fare grandi cose?

"Abbiamo appena iniziato e ci sarà tempo per migliorare, però la predisposizione al sacrificio dei giocatori mi dà già grandi sicurezze".

Con il centravanti come cambierà il reparto offensivo?

"Vedremo, io ho in testa un calcio con il centravanti. Se non dovesse arrivare ho in mente altre soluzioni. L'importante è coprire tutte le zone d'attacco".

C'è stato qualche difetto nella gara di oggi? Poi ho visto che invertito Rabiot e McKennie...

"C'è sempre qualche difetto, la partita perfetta non esiste. Dobbiamo sempre cercare di migliorarci, potevamo sfruttare meglio gli esterni alcune volte. McKennie l'ho spostato a destra quando è uscito Cuadrado".

Un commento alla prestazione di Ramsey?

"Ramsey ha solo bisogno di star bene. Lui è un grande giocatore, molto intelligente. L'unica speranza è averlo a disposizione, ha sempre dimostrato di essere un giocatore importante".

In riferimento alla scelta di Frabotta, dobbiamo aspettarci sorprese quest'anno?

"Non so se ci saranno sorprese. Metto in campo chi per me è più adatto alla partita. Frabotta in questa circostanza è stato all'altezza, non ho avuto dubbi a schierarlo. Se c'è da mettere un ragazzo che merita non c'è nessun problema".

Dove lo metteresti Dybala in questo attacco?

"Dybala è un giocatore di qualità che può giocare ovunque. Assieme a Kulusevski, al posto di Kulusevski. Quando avremo tutti a disposizione vedremo".

23:34 - Termina ora la conferenza stampa di Andrea Pirlo.