14:20 - Wojciech Szczesny parla in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Ferencvaros, gara valida per la quarta giornata di Champions League, in programma domani sera alle 21 All’Allianz Stadium. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta le parole del portiere bianconero in diretta.

14:31 - Wojciech Szczesny prende posto in sala stampa: comincia ora la conferenza.

Che partita ti aspetti?

"Ci aspettiamo una partita difficile contro un avversario tosto. Vogliamo continuare il nostro percorso di crescita, abbiamo visto buone cose con il Cagliari. Poi ciò che conta di più è il risultato. Non è difficile trovare motivazioni per giocare in Champions".

Cosa ti è piaciuto della squadra contro il Cagliari?

"Mi è piaciuto il pressing che abbiamo fatto, siamo stati aggressivi e abbiamo creato tante occasioni da gol. Abbiamo fatto un bel calcio soprattutto nel primo tempo, per essere una grande squadra dobbiamo farlo per tutta la partita".

Quanto pesa l'assenza di Bonucci e Chiellini?

"L'assenza di due giocatori così importanti è sempre dura. Dal punto di vista della mentalità non cambia niente perché abbiamo tanti leader e tanta personalità comunque".

C'è il pericolo di sbagliare l'approccio?

"Alla Juve si gioca sempre al 100%. Non è difficile trovare motivazioni in Champions League, non vedo questo la possibilità di questo rischio".

Cosa pensi del Ferencvaros e del suo portiere?

"Ha fatto un solo errore, l'altro è stato un retropassaggio sbagliato del compagno. Lui è un ottimo portiere, ha fatto diverse parate. Penso che la squadra in generale è buona, hanno giocatori veloci".

Cosa ti ha colpito di Pirlo?

"Si è creato un bel rapporto. Poi ho un po' paura a parlare con lui qua di fianco che si dico una parola sbagliata domani gioca Pinsoglio. Vuole fare un calcio europeo, pressando molto alti. Siamo a disposizione del mister, vogliamo crescere anche noi per diventare una grande squadra".

14:36 - Termina ora la conferenza stampa di Wojciech Szczesny.