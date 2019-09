LIVE TMW - Lazio, Bastos: "Cluj squadra fisica, sarà difficile domani"

Diretta scritta su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare!

Messa alle spalle la sconfitta di domenica contro la Spal, per la Lazio è già tempo d'Europa League: domani alle 18.55 è in programma la gara conto il Cluj. Insieme a Simone Inzaghi, nella consueta conferenza stampa della vigilia, c'è anche il difensore angolano Bastos, che dovrebbe partire titolare nel terzetto difensivo biancoceleste. Segui la diretta scritta su TuttoMercatoWeb.com:

Ore 18.20 - Comincia la conferenza di Bastos: "Provo sempre a dare il mio meglio. Per me è buono quando c'è competizione, che aiuta tutti noi a lavorare di più. Ogni giorno lavoro per cercare di giocare".

Che tipo di partita ti aspetti domani?

"Il Cluj è una squadra molto fisica, domani sarà una partita difficile. Noi siamo pronti e proveremo a fare una bella prestazione, sperando di vincere".

Ore 18.24 - Finisce la conferenza stampa di Bastos.