ufficiale Bastos cambia club in Arabia Saudita. L'ex Lazio ha firmato con l'Al-Ahli

Nuova avventura, sempre nel campionato dell'Arabia Saudita, per l'angolano Bastos (31 anni), ex difensore della Lazio. Rientrato all'Al-Ain dopo l'annata trascorsa in prestito al Rostov, in Russia, il centrale si è trasferito ufficialmente all'Al-Ahli, con cui ha sottoscritto un contratto di durata biennale.