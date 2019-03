LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Con l'Inter molto importante, serve continuità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

conferenza di Simone Inzaghi, tecnico della Lazio che a breve parlerà alla vigilia della gara di domani contro l'Inter.

Arrivato Inzaghi in sala stampa.

Sarà una gara decisiva? "Senz'altro sarà molto importante, per la classifica e per la prestazione. Veniamo da un ottimo momento, abbiamo altre nove gare ma domani sarà molto molto importante".

Serve una Lazio brillante, aggressiva. "Certamente servirà una delle migliori Lazio, bisogna dare continuità alle ultime prestazioni. In Coppa Italia abbiamo fatto bene, ma non bisogna dimenticare la brutta gara dell'andata. C'è stata la sosta ma domani dovremo fare una grande partita, in un grande stadio contro una grande squadra".

Il gap con le prime della classe si è ridotto? "Per quanto fatto vedere in campo, direi senz'altro. Abbiamo cinque squadre davanti alla Lazio, sono state costruite per raggiungere grandissimi obiettivi. Noi ce la siamo giocata alla pari, abbiamo avuto qualche problema negli scontri diretti ma adesso va meglio. Le altre squadre, forse, sulla carta sono state costruite meglio".

Quali sono le condizioni dei vari Leiva, Marusic, Radu? "Sabato scorso con la Primavera abbiamo avuto un problema con Radu e Leiva. Leiva ora sta meglio, Radu ha provato a recuperare fino all'ultimo ma domani non ci sarà. Vediamo se riusciamo a recuperarlo per mercoledì. Patric ha avuto le placche e la febbre a 38.5, per questo difficilmente scenderà in campo. Neto è rientrato con un risentimento. Marusic è invece rientrato dopo aver giocato 180' con la nazionale. Si è allenato discretamente, vedremo domani con il risveglio muscolare che faremo a Milano".

Immobile è tornato dalla Nazionale dopo aver registrato tante critiche. "Io l'ho ritrovato carico, sereno. Si è allenato bene, è propositivo, di aiuto al gruppo. Lui è un grande attaccante, quando non si segna per qualche partita può succedere questo. Con la Nazionale vive un momento in cui non fa gol. Però Ciro è maturo, ha 29 anni e sa da dove vengono le critiche. Sono convinto che saprà valutare le critiche costruttive e quelle gratuite".

Ritroverà Keita. "Lo conosco bene, è un calciatore di grandissima qualità. Può giocare da punta centrale oppure da attaccante esterno. Sembra che giocherà centravanti. Io lo rivedrò con piacere, come de Vrij che non ci sarà. Per noi cambierà poco, che giochi Keita o Icardi. Noi pensiamo al nostro atteggiamento, che dovrà essere propositivo".

13.53 - Non è curioso che de Vrij salti la terza gara di fila contro la Lazio? "La prima volta è stata una scelta dell'allenatore. S'è infortunato in Nazionale, non ha potuto giocare. E' uno scherzo del destino, conoscendolo so che sarà dispiaciuto. So che avrebbe avuto piacere a confrontarsi contro la sua ex squadra e contro i suoi vecchi compagni".

Cosa fare per arrivare tra le prime quattro? "Bisogna dare continuità alle ultime prestazioni, abbiamo fatto bene ma in classifica siamo ancora in ritardo. Paghiamo gennaio e febbraio, mesi in cui abbiamo avuto problemi dal punto di vista numerico. La sosta non ci voleva, ma ho ritrovato i nazionali abbastanza bene. Eccezione per Pedro Neto, rientrato con un problema. Dovremo andare avanti come fatto prima della sosta".

Cosa manca alla Lazio rispetto alle primissime della classe? "La nostra è una squadra fortissima, in questi tre anni ce la siamo sempre giocata. L'Inter alla vigilia del campionato era l'anti-Juve, per merito dei bianconeri non ci sono state rivali. La Lazio è pronta a giocarsi al meglio queste ultime partite di campionato".

Come sta Wallace? "Sta meglio, s'è infortunato il 31 gennaio contro l'Inter ma era già disponibile con il Parma. Adesso ha lavorato bene, devo scegliere tra lui e Luiz Felipe. Patric non credo di rischiarlo, in questi 15 giorni entrambi mi hanno dato ottime garanzie".

Icardi dal 1', con San Siro contro di lui, può essere un vantaggio per la Lazio? "Io penso alla mia squadra, posso incidere solo sui miei ragazzi. Sull'Inter non ho le conoscenze per poter dare un giudizio, non conosco le dinamiche mentre Spalletti farà le sue considerazioni. Dipendiamo da noi stessi, dobbiamo giocare con qualità".

Chi schiererà vicino a Immobile? "Non avendo Neto, ho Caicedo e Correa che hanno lavorato bene. Immobile l'ho trovato bene. Si divideranno le energie nelle prossime tre partite".

Vincendo domani, si può puntare anche al terzo posto? "Nel calcio è sempre tutto aperto. Ci sono tante squadre in gioco, anche l'Atalanta, la Sampdoria e il Torino che hanno fatto un salto di qualità. L'Atalanta non è una sorpresa, però sono tutte lì a lottare. Credo che quelle più in alto in classifica perderanno qualche punto contro queste squadre. Sarà tutto aperto fino all'ultima giornata".

