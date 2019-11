LIVE TMW - Lazio, Inzaghi: "Qualificazione difficile, ma ci proveremo sempre"

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Mercoledì dal sapore europeo per la Lazio, che domani si giocherà le ultime chance di passare ai sedicesimi di finale di Europa League. La classifica piange, con il 3° posto a 3 punti, a -6 dal Cluj che domani farà visita all'Olimpico (il Celtic è primo a 10). Per questo contro i rumeni serverà per forza una vittoria nella gara che verrà presentata da Simone Inzaghi in conferenza stampa a Formello alle ore 13.00. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Che importanza dai a questa partita?

"È una partita d'Europa League, dove la nostra qualificazione è appesa a un filo. Fino a che la matematica non ci condanna, faremo di tutto per andare avanti. Siamo in questa situazione per colpa nostra e anche per fattori esterni, contro il Celtic sull'1-1 c'era un rigore netto su Immobile che avrebbe potuto cambiare il percorso. Sappiamo però che avremmo dovuto fare molto meglio".

In campionato la squadra sta volando, ci sono due lati della stessa medaglia...

"In campionato stiamo giocando un ottimo calcio dalla prima giornata fino alla 13°. Il terzo posto è ampiamente meritato. In Europa il sorteggio poteva andare meglio. I ragazzi sono stati bravi nelle prestazioni, meno nei risultati. Per la qualità che abbiamo dovevamo passare il girone, che probabilmente non passeremo. Non siamo stati capaci nel far girare gli episodi a nostro favore come dovrebbe fare una grande squadra".

Tornasse indietro, farebbe qualche scelta diversa in Europa?

"Se tornassi indietro rifarei queste scelte, con il mio staff siamo stati bravi a gestire delle situazioni. Non sempre tutti i giocatori erano pronti per giocare 3 partite a settimana. Per la formazione contro il Cluj oggi ho avuto delle risposte. Caicedo ha qualche problemino alla caviglia, oggi ha interrotto l'allenamento e dovremo rivalutarlo domani. Poi cercherò di mettere in campo una formazione competitiva, sapendo che domenica avremo un'altra partita. Parolo e Cataldi giocheranno sicuro, anche Lazzari dovrà fare un sacrificio perché non ho Marusic disponibile".

La partita contro il Sassuolo ha evidenziato le difficoltà da palla inattiva...

"Adesso che abbiamo preso due gol ho visto dei titoli. Non dimentichiamoci che due anni fa siamo stati la squadra che ne ha subiti meno e fatti di più, oltre che l'anno scorso abbiamo vinto la Coppa Italia con un gol di testa da calcio d'angolo. Dobbiamo essere più concentrati e voglio più attenzione. Molte volte dipende anche dalla formazione che mando in campo. Se per esempio non giocano Parolo e Marusic perdiamo su questo aspetto"

Ci sarà spazio per Adekanye?

"Sicuramente sì, non so se partirà dall'inizio o gara in corso. È giovane e sa che deve lavorare, ma si impegna molto ed è disponibile. Ha ampi margini di miglioramento".

Avvertite l'esigenza di fare un risultato positivo in Europa?

"Ci teniamo alla gara di domani, poi vedremo cosa succederà. Io parto dal presupposto che bisogna vincere in ogni partita. Contro il Celtic avremmo meritato i 6 punti nelle due gare e staremmo parlando di altro. Il doppio confronto con gli scozzesi ci ha insegnato tanto. Paradossalmente abbiamo avuto il successo contro il Rennes, nella partita fatta peggio".

Su Strakosha:

"Ieri aveva l'influenza, ma era già previsto che domani giocasse Proto, che è un portiere affidabile. Negli ultimi 15 giorni l'ho visto bene. Guerrieri verrà in panchina, Strakosha si allenerà a parte, ce la farà per domenica".

Berisha?

"Sta bene, ha fatto tre allenamenti importanti dopo il problema accusato dopo le nazionali. Mi ha soddisfatto, è un altro dubbio che mi porto".

