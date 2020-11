live Lazio, Inzaghi: "Siamo in emergenza ma siamo pronti per fare bene"

17.45 - Vigilia di Champions per la Lazio, che si presenta alla terza giornata con 4 punti in cima alla classifica del gruppo F (insieme al Bruges). Domani i biancocelesti saranno impegnati in casa dello Zenit, in una gara che verrà commentata alle 18 italiane (20 locali) da mister Inzaghi in conferenza stampa presso il Saint Petersburg Stadium. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

18.20 - La Lazio è in viaggio verso lo stadio. La conferenza tarderà di qualche minuto, è infatti prevista per le 19

Ore 19.00 - Inizia la conferenza: "Come a Bruges abbiamo degli indisponibili: Strakosha, Leiva e Immobile oggi non sono potuti partire. Più una serie di assenze che già avevamo. Non ce lo aspettavamo, ma la squadra è pronta e farà un'ottima partita. Giochiamo contro lo Zenit che è forte: è a zero punti e vorrà fare bene".

"Lo Zenit è un'ottima formazione, che ha vinto con largo anticipo lo scorso campionato russo. C'è un ottimo allenatore, giocano molto bene e hanno giocatori importanti. Lovren lo conosciamo tutti dietro, anche Dzyuba in attacco. Ho visto le due partite dello Zenit in Champions. Contro il Bruges in casa non meritava di perdere, è stato sfortunato negli episodi: ha avuto più occasioni e più possesso. A Dortmund ha fatto una partita diversa e hanno preso il gol su rigore nel finale".

"È una situazione particolare. Come me, tanti altri colleghi non la stanno vivendo bene. Mi dispiace, avrei voluto essere qui con tutti i miei uomini, così come mercoledì scorso. Siamo in emergenza, ma lo siamo da dopo il lockdown. Radu, Lulic, Immobile e Strakosha hanno fatto di tutto per arrivare in Champions e ora non ci possono dare una mano".

Ore 19.08 - Finisce la conferenza stampa.