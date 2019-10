LIVE TMW - Lecce, Coppola: "I ragazzi sono stati bravi, gran punto"

È atteso a momenti in sala stampa il vice-allenatore del Lecce, Manuel Coppola, per analizzare il pareggio odierno contro la Juventus.

All'inizio era compassato, l'ha sentita più da giocatore?

"Fare l'esordio in A da allenatore contro la Juve e conquistare un punto mi rende felice. Sono soddisfatto della prestazione di grande sacrificio dei ragazzi, nella sofferenza abbiamo saputo mantenere il risultato".

Meglio che Liverani resti in tribuna allora... Troppo spesso la squadra si chiude per paura?

"È bene stia in panchina, è preparato e lo ha dimostrato in questi anni. Stiamo facendo benissimo, sicuramente meglio Liverani. Come gruppo dobbiamoo gestire meglio il palleggio in uscita, a volte sbagliamo passaggi che diventano pericolosi e permettono agli avversari di essere insidiosi".

Falco in punizione?

"Assolutamente no, si allena sempre a mille".

Doveva entrare?

"Farias ha avuto un problema muscolare negli spogliatoi, abbiamo deciso di schierare Lapadula che ha fatto una prova di grande sostanza. Sono contento per Gianluca".

Ha temuto di perderla?

“Siamo rimasti in partita, abbiamo cercato di fare il nostro gioco e spesso abbiamo messo in difficoltà la Juve. Arrivavamo spesso nella trequarti bianconera, a volte siamo stati meno bravi ma abbiamo fatto una grande partita".

Quanto può valere in chiave salvezza questo punto?

“Muove la classifica, ti dà certezze e continuità dopo il pareggio contro il Milan. Dà anche serenità nel lavorare in settimana, dobbiamo continuare a migliorare”.

Mercoledì a Genova…

“La Sampdoria ha una squadra forte, importante. Dobbiamo subito ritrovare le energie”.

17.37 - Terminata la conferenza stampa di Coppola.