LIVE TMW - Lecce, Liverani: "Donati dal 1' si può, Bologna ha grandi qualità"

Come sta Mancosu?

"Si è allenato bene e parecchio, ma bisognerà capire quanto potrà giocare poiché viene da un lungo stop. Ma già averlo con noi, perché ci è mancato anche nel corso degli allenamenti, è già una buona cosa".

Gli altri?

"Lucioni ha avuto la febbre, per Dell'Orco si è trattato di un affaticamento muscolare. Farias ha avuto un problemino anche lui di natura muscolare e va gestito".

Mancosu dall'inizio o a gara in corso?

"Vedremo quella che sarà la nostra disposizione in campo, è difficile però vedere sia lui che Farias dall'inizio. Mi servono certezze fisiche in questo momento, perché domani dovremo fare una partita da Lecce: corsa e cuore".

Donati in lista. Domani giocherà?

"Vedremo, potrebbe anche partire dall'inizio".

Domani al Via del Mare arriverà il Bologna.

"La loro è una situazione particolare per le condizioni di Mihajlovic, che può dare e togliere. Lui è un allenatore che incide tanto sulle squadre. E poi comunque la loro qualità non è in discussione".

Punti persi per strada?

"Nella testa di tutti noi oggi saremmo dovuti essere in zona retrocessione e invece siamo dove siamo. Dopo le prime due giornate, nelle ultime tre posizioni, non ci siamo mai stati. Conta fare punti, ovunque, e senza guardare chi avremo di fronte".

Come sta Falco? Domani lo vedremo titolare?

"Non è mai stato un problema per me, l'ho sempre detto. Il nostro rapporto è ottimo, ha un problema al ginocchio che lo ha un po' frenato. Vedremo se lo impiegherò dall'inizio o meno, dobbiamo valutare bene. Sta comunque smaltendo qualunque tipo di problema".

Quali sono i principali pericoli nel Bologna?

"Hanno molta qualità in avanti, hanno Sansone, Orsolini, Palacio... Quest'ultimo poi è un esempio per tutti. Ma noi siamo il Lecce e abbiamo anche noi calciatori all'altezza della situazione".

Ritroverà Mihajlovic.

"Il nostro è un rapporto importante, maturato fin dai tempi della Lazio: lui era uno dei senatori quando arrivai, con uno sguardo faceva capire tutto. È stata una vera guida, mi ha fatto crescere. Non sono sorpreso dal suo lavoro di allenatore, poterlo abbracciare domani sarà un grande piacere e sono certo che il nostro pubblico lo saprà accogliere alla grande".

