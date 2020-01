LIVE TMW - Lecce, Liverani: "Punto meritato, miglior partita di Petriccione in A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gentili lettori di TMW, è atteso a momenti nella sala stampa dello stadio "Via del Mare" di Lecce il tecnico giallorosso Fabio Liverani per commentare la prova contro l'Inter.

Con le grandi andate sempre bene...

"Venivamo da un momento delicato, oggi la squadra è stata premiata per quanto fatto nei novanta minuti. Non meritava di perdere, la prima occasione clamorosa l'abbiamo avuta noi. La squadra ha difeso ordinatamente, come bisogna fare contro l'Inter, ma è stata anche lucida nel creare occasioni da gol. E credo che farlo contro la squadra di Conte sia di grande livello".

È passato alla difesa a cinque.

"Credo le scelte di facciano anche in base ai calciatori che si ha a disposizione. Abbiamo dato un po' di serenità alla difesa con un altro centrale in più, abbiamo tolto la profondità ai nostri avversari. E poi Petriccione ha fatto la miglior partita in Serie A".

Come mai non si esprime così il Lecce anche contro le altre?

"Affrontiamo tutte le squadre allo stesso modo. Ci sono le difficoltà, che avremo da qui alle prossime diciotto partite. Mi sono ritrovato ad allenare, nell'ultimo mese, undici-dodici giocatori. Non cerco alibi, oggi posso dirlo perché questo periodo di emergenza è finito".

Mercato?

"Alla società non ho chiesto Lautaro o Lukaku, ma calciatori funzionali. Babacar? Ha alzato la sua fisicità nella partita, capendo quan'è difficile dover fare i novanta minuti".

17.34 - Terminata la conferenza stampa di Liverani.