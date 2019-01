LIVE TMW - Leonardo: "Higuain ha fatto le sue scelte, Piatek perfetto per noi"

13.45 - Finisce qui la conferenza stampa di presentazione di Piatek.

Leonardo, sulla rosa del Milan: "Qui abbiamo bisogno di gente che abbia voglia di stare con noi. Dobbiamo costruire qualcosa in un modo lento e non facile, quindi ci serve un coinvolgimento totale da parte di tutti. Chi non ha voglia di stare in questo progetto, non ci sta. Allo stesso tempo, però, non intendiamo fare regali a nessuno".

Leonardo, ancora su Higuain: "Ha fatto la sua scelta, c'è poco da dire".

Leonardo, ancora sul mercato: "Abbiamo fatto finora, forse siamo quelli che hanno fatto di più. Sono stati fatti due acquisti importanti, non solo per il presente, ma anche il futuro. Ora dobbiamo capire se potremo fare altro, ma già con Piatek e Paquetà la rosa è competitiva".

Leonardo, sull'affare Higuain: "Abbiamo risolto il prestito con la Juventus e così abbiamo potuto prendere il giocatore che volevamo. Non c'entra niente con l'operazione Caldara".

Leonardo, sulle voci di mercato: "I tentativi per Ibrahimovic e Fabregas non sono stati bloccati dalla linea che abbiamo sul mercato, ma da situazioni di mercato. Tutte le scelte sono condivise da tutti in società, anche dall'allenatore".

Leonardo, sulla dirigenza rossonera: "Quando siamo arrivati io e Maldini eravamo due leggende, ora con Gazidis siamo in tre".

Leonardo, sull'arrivo di Piatek: "La scelta non era così complicata. Stiamo parlando di un giocatore che ha fatto 13-14 gol in Serie A, più pali e traversi. Piatek ha fatto vedere subito il suo talento in Italia. Non era un'operazione prevista adesso, anche a livello economico è stato un investimento imprevisto, ma abbiamo avuto la possibilità di farlo e scegliere Piatek non è stato difficile. Lui conosce già bene il nostro calcio e il nostro campionato, ha le caratteristiche giuste per il nostro stile di gioco".

Leonardo, sul numero 19 scelto da Piatek: "Non c'è nessuna scaramanzia dietro alla scelta di non prendere il numero 9. Piatek voleva la 9, ma pensiamo che debba meritarsela sul campo e quindi gli abbiamo assegnato la 19".

Parola a Leonardo, che inizia dall'addio di Higuain: "Penso che non ci sia tanto da dire, Higuan ha fatto le sue scelte e non è più qui. Oggi presentiamo Piatek e vogliamo parlare solo di luo.

13.00 - In casa Milan è il "Piatek-day". Oltre all'amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis e all'ormai ex attaccante del Genoa, prendono la parola in conferenza stampa anche i due dirigenti Leonardo e Paolo Maldini.