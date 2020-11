live Milan, Pioli: "Contro il Lille ci sarà rotazione. Abbiamo voglia di fare"

vedi letture

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, parlerà a breve in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Lille, in programma domani sera a San Siro alle 21.00. Segui le parole dell'allenatore rossonero con il live su TMW.

Ore 14.10 inizia la conferenza di Pioli

Squadra giovane ma matura? "E' il nostro modo di giocare, giusto sottolineare la gioventù della squadra ma siamo anche maturi nel modo di stare in campo".

Verona e Lille due gare importanti? "E' un periodo in cui ci vediamo molto impegnati, domani sera sarà importante perchè il Lille è forte, vogliamo continuare il nostro percorso positivo perchè anche noi siamo in un buon momento".

Cosa significa per lei questo momento positivo? "Stiamo lavorando bene, mettere impegno e serietà. Abbiamo iniziato un percorso ma dobbiamo lavorare tanto, avere coraggio di crescere".

Dopo due mesi pensavi di essere primo in classifica? "Quando si comincia una stagione mi piacere sempre pensare positivo. Ho sempre creduto nelle qualità della squadra. Siamo solamente all'inizio, come quelli che hanno cominciato a scavare un pozzo per cercare l'acqua ma devi scavare tanto per raggiungere la sorgente, non ti puoi mai fermare".

In Europa c'è ancora rotazione in formazione? "Sarà importante l'allenamento di stasera, ci saranno delle rotazioni, perchè abbiamo bisogno di energie e freschezza dal punto di vista mentale e fisico".

Dove il Milan può ancora migliorare? "Dal punto di vista tecnico e delle scelte, sulla trequarti di campo. Possiamo essere ancora più pericolosi. Stiamo attaccando bene la profondità ma poi fare la scelta giusta ed essere tecnicamente più precisi".

C'è il rischio che gli elogi possano rilassare la squadra? "No, credo di no. La nostra forza è sempre stato l'equilibrio. Sappiamo quali sono i concetti di gioco, la squadra è consapevole di ciò che sta facendo. Non ci sono i motivi per calare la nostra dedizione alla causa e la nostra determinazione. Non abbiamo ancora vinta nulla, abbiamo ancora tanta voglia di fare".

Brahim Diaz e Dalot acquisti importanti? "Sono stati presi per le loro qualità e siamo molto soddisfatti, sono stati bravi e disponibili a capire il nostro modo di lavorare e i nostri meccanismi, lavoriamo bene insieme grazie alla loro qualità, poi sul futuro c'è chi è preposto a pensarci".

Ore 14.26 finisce qui la conferenza di Stefano Pioli.