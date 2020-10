live Milan, Pioli: "Soddisfatto di Leao, rammarico per il pareggio"

Come commenta il risultato finale? "Non so se sia quello giusto. Qualche rimpianto ce l'abbiamo. Era una partita che potevamo anche vincere e abbiamo provato fino alla fine a farlo. Quello che conta è aver dato continuità al livello di prestazione, che è stato alto anche stasera".

Soddisfatto della prestazione? "E' una buona prestazione, poi ci sono delle situazioni da analizzare meglio. Nel primo tempo potevamo gestire meglio la palla. Abbiamo concesso il giusto, purtroppo le palle inattive sono state più vantaggiose per gli altri, nonostante anche noi ci siamo resi pericolose in queste situazioni. Dovremo lavorarci".

Più insidie in questa partita o nel derby? "Le insidie le vedo in tutte le partite che abbiamo giocato. E' sempre difficile incontrare tutte le squadre. I nostri continui risultati positivi danno un significato alle nostre prestazioni".

Si aspettava Ibra cosi? "Io ho una fiducia così alta che mi aspetto sempre il massimo dai miei giocatori. E' un campione Zlatan, non è stato facile fare così tanti gol ad inizio campionato. Mi sta sorprendendo la sua condizione fisica, anche perchè ha fatto una preparazione particolare. Poi ogni tanto dovrà rifiatare anche lui".

Migliorato Leao? "Sono molto soddisfatto di Leao, ha lavorato per la squadra in entrambe le fasi. Deve assolutamente continuare così".

Gli errori di Tatarusanu? "E' normale che possa aver pagato un po' l'esordio. Tatarusanu è un forte portiere, ci sta sbagliare qualcosa come hanno sbagliato altri suoi compagni sui gol subiti".

Più rabbia o motivazione di far ancora meglio nella prossima? "Un po' tutto. C'è sempre tanto in ogni partita. Dobbiamo uscire con la convinzione di aver giocato meglio di un avversario molto forte. Stiamo dimostrando di essere competitivi in ogni partita in cui scendiamo in campo".

Termina qui la conferenza di Pioli