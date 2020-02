vedi letture

live Napoli, Gattuso: "Al Camp Nou ce la giocheremo con elmetto e armatura!"

23.25 - Inizierà tra pochi minuti la conferenza stampa di Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che dalla pancia del San Paolo commenterà l'1-1 contro il Barcellona, andata degli ottavi di finale di Champions League.

23.50 - Ha inizio la conferenza stampa.

Il Barcellona è stato limitato dal Napoli.

"Il Barça ha trovato difficoltà perché abbiamo fatto una gara attenta, ci attaccavano la profondità in 2-3, poi ci imbucavano, ma siamo stati bravi con tutta la squadra. Abbiamo sbagliato solo sul gol, l'avevamo preparata anche per rompere con i terzini e per affrontarli subito, Maksimovic e Manolas potevano scivolare meglio dopo Mario Rui. Ma se il Barça non ha fatto ciò che ha fatto 3 giorni fa, è merito nostro".

Come stanno Mertens ed Insigne?

"Non lo so, valutiamo domani, Dries aveva una caviglia gonfia, ma credo sia una botta, come Lorenzo".

Sei più soddisfatto della prestazione o più dispiaciuto?

"Più dispiaciuto perché in fase difensiva abbiamo commesso un mezzo errore e ci hanno castigato. Poi quando Lorenzo ha tirato nella ripresa in area c'erano liberi sia Zielinski che Milik, potevamo sfruttare quella occasione in modo diverso, C'è delusione perché abbiamo fatto una gara di sofferenza, la squadra a livello tattico ha sbagliato poco o nulla e sicuramente il risultato poteva essere migliore".

Cosa le è piaciuto di più?

"La voglia di soffrire, le letture giuste, anche una buona qualità. Il rammarico è per l'1-1, ma 1-0 o 1-1 non cambiava nulla, sappiamo che serve una grande gara lì".

Però la qualificazione è ancora in gioco. C'è la rabbia giusta per provare a fare la storia?

"Ma certo che non è finito nulla, sappiamo che ci saranno delle difficoltà ma compreremo l'elmetto, le armature e ce l'andremo a giocare al Camp Nou. A Barcellona dobbiamo andare a fare una grande partita, ma adesso c'è il Torino e poi ci sono altre sfide. Questa partita deve darci la consapevolezza che, se giochiamo da squadra, possiamo fornire grandi prestazioni".

Insigne e Mertens meglio di Messi stasera.

"Io darei merito ai ragazzi. Oggi a livello tattico e di concetti è stata una grande partita, con grandi contenuti. I giocatori sono stati molto bravi, la pressione si poteva fare 10-15 metri più avanti ma da quando è arrivato Setien il Barcellona ha iniziato anche a verticalizzare. Siamo stati bravi perché se non giochi di reparto il Barcellona ti fa venire il mal di testa".

Loro non trovavano le linee di passaggio.

"Noi dobbiamo migliorare sotto due punti di vista. Provare a fare pressione 10-15 metri più avanti e uscire meglio dalla pressione, siamo arrivati poco alla giocata sugli esterni e tecnicamente potevamo fare meglio. Poi so che quando hai alle spalle Messi e Griezmann vuoi giocare sempre in sicurezza, hai paura di perdere palla. Però penso che per la gara di ritorno sono queste le cose che dobbiamo provare a fare meglio".

00.00 - Conclusa la conferenza stampa.