live Napoli, Gattuso: "Mai criticato Insigne, ma deve essere sempre positivo"

Napoli impegnato in Olanda contro l'Az Alkmaar.

Vigilia europea per il Napoli, impegnato giovedì in terra olandese contro l'Az Alkmaar. Il tecnico Rino Gattuso presenta la sfida in conferenza stampa: segui le sue parole su TMW.



Che gara ti aspetti?

“Siamo consapevoli che domani non sarà facile. L’AZ Alkmaar è una squadra ben organizzata con giocatori giovani e interessanti. Al San Paolo hanno fatto una gara sorprendente. Credo che domani vedremo una gara diversa da quella dell'andata, loro hanno giovani molto interessanti che possono creare difficoltà. Per vincere domani abbiamo bisogno di un grande Napoli. Io ed il mio staff lo sappiamo e lo sanno anche i giocatori".



Come si trovano le motivazioni in queste gare?

Per chi è abituato a giocare a calcio questo è un altro sport. Uno sport senza emozioni, senza tifosi. Bisogna essere bravi a caricare i giocatori, l'Europa ti porta convinzioni particolari. L'Az in Europa gioca un calcio diverso da quello che fa in Olanda, molto più spregiudicato.



Sul pensiero di giocare la finale dell'Europa League a Stoccarda in onore di Maradona?

"Non parlo per la Uefa. Posso parlare della grandezza di Maradona. Avevo dieci anni, mio padre mi aveva fatto una promessa di portarmelo a vedere dal vivo. Abitavo a due ore e mezza da Napoli, ma non c'erano biglietti per quella gara. Sono ancora arrabbiato con mio padre perchè non l'ho visto dal vivo. Lui ha fatto la storia, vincere col Napoli contro quelle squadre lì è stato qualcosa di straordinario".



Cosa non aveva funzionato nella gara d'andata?

“Nella gara di andata abbiamo girato la palla troppo lentamente e abbiamo avuto difficoltà nel trovare gli spazi giusti”.

Sulle parole ad Insigne

"Lorenzo è un giocatore eccezionale, che abbina tecnica. Lui è il capitano della squadra, lo voglio vedere sorridere di più perché quando non sorride lui non sorride nemmeno la squadra. È un bravo ragazzo, ma lui non si può permettere di non essere positivo. È uno dei più forti che abbiamo in squadra".

"Quando una squadra ha dei problemi, per assurdo trova maggiori motivazioni. Loro nella gara di andata, con tanti casi Covid, hanno trovato grandi motivazioni. Loro sono stati bravi, ma ci sono stati tanti demeriti da parte nostra".

19.25 Termina la conferenza stampa di Rino Gattuso