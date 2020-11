live Parma, Brunetta: "Mese difficile, ho avuto il Covid. Ma felice di aver debuttato"

vedi letture

Premi F5 per aggiornare la diretta

16.55 - Amici di TuttoMercatoWeb.com, siamo in attesa di Juan Francisco Brunetta, trequartista argentino del Parma, che tra pochi minuti interverrà in conferenza stampa per la sua presentazione ufficiale come nuovo giocatore crociato. Dopo essere stato indisponibile nelle ultime settimane, l'argentino classe '97 ha esordito con la nuova maglia sabato sera, subentrando a circa dieci minuti dalla fine della sfida contro la Fiorentina. A breve le sue parole, che potrete seguire qui grazie alla nostra diretta scritta.

Inizia la conferenza con un intervento del direttore Marcello Carli: "Non abbiamo potuto presentare prima questi ragazzi per motivi che sono chiari, ora ne rimangono due, forse ne abbiamo presi troppi (ride, ndr). Siamo contenti di presentarli, sono qui con noi, stanno entrando a pieno regime e abbiamo grande fiducia in tutto il gruppo e in questi due giovani che siamo convinti potranno darci una mano e soddisfazioni. Sono a vostra disposizione, do il benvenuto ai ragazzi: devono comportarsi bene e il resto sarà il campo a far vedere le loro qualità".

Quando vi è capitato di venire in questo campionato, cosa sapevate del nostro calcio e del Parma?

"Quando ho avuto la possibilità di venire a Parma non ci ho pensato un attimo, è una società che conoscevo e dove sono passati giocatori prestigiosi e anche la Serie A è un campionato assolutamente competitivo e attraente, spero di essere all'altezza e farò di tutto per esserlo".

Che impressioni hai avuto al tuo esordio?

Risponde Brunetta: "Sono contento di aver debuttato, quando sono arrivato ho avuto il problema del Covid ed è stato un mese complesso ma il resto è stato bellissimo, tanta allegria e felicità per scendere in campo. Ho avuto ottime impressioni, abbiamo un gruppo incredibie dove tutti ci aiutano tantissimo e sono molto felice".

Ti faccio un nome, Riquelme. E poi ti chiedo a chi ti ispiri:

"Ogni bambino argentino vede Riquelme come idolo, l'ho visto in campo e ho imparato tantissimo e lui è proprio il mio idolo come per tanti ragazzi argentini".

Hai molto temperamento, sei un trequartista atipico che può unire qualità a carattere?

"L'obiettivo è essere il più completo possibile, le caratteristiche sono avere tecnica, avere la palla tra i piedi e servire i compagni, ma in questo calcio europeo serve anche temperamento. Vengo da un calcio in cui grinta e temperamento sono fondamentali e me li porto dietro nel mio bagaglio".

Finisce la conferenza di presentazione di Juan Brunetta.