LIVE TMW - Parma, D'Aversa: "Gara ottima. Conte? Non lo sentirò per un po' "

Fonte: Inviato a San Siro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

20.15 - Gagliardo e letale nelle ripartenze. Il Parma riesce a strappare un punto a San Siro nonostante la grande sofferenza nel secondo tempo. Tra poco il tecnico dei ducali, Roberto D'Aversa, raggiungerà la sala stampa dello stadio Meazza per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com

20.33 - Iniziata la conferenza stampa di Roberto D'Aversa

Grande prestazione del Parma: è d'accordo? "Sì, meglio nel primo tempo per occasioni, nel secondo tempo è venuta fuori l'Inter. Non recrimino nulla, il risultato è giusto. Bravi i ragazzi che, in difficoltà di numero, sono comunque riusciti a giocare una grande partita"

Episodi arbitrali da commentare? "Si può sbagliare. Il Parma ha fatto un'ottima gara nonostante le assenze. L'Inter arrivava dalla vittoria sul Dortmund, perciò il nostro pari acquisisce ulteriore significato"

Pensi che, in assenza di punte di riferimento, l'Inter sia andata in difficoltà? "Avevamo Sprocati, ma nessuno con le caratteristiche del nove. La gara l'avevamo preparata in ripartenza. L'interpretazione poi mi è piaciuta molto"

Gagliolo come sta? "Si porta dietro qualche problema dalla sfida contro il Genoa. Siamo riusciti comunque a giocarcela con una rosa corta. Ora il Verona, altro avversario difficile"

Quanto è complicato lasciare fuori spesso Karamoh? "Giocano Gervinho e Kulusevski e in passato non hanno mai fatto male. Abbiamo poi Inglese e Cornelius con caratteristiche diverse. Non sono mai state fatte scelte contro la volontà, Yann è simile a Gervinho e serve equilibrio. Possono giocare insieme se va in campo uno fisicamente importante come Kulusesvski. Karamoh ci teneva a giocare qui, ora sta a lui dimostrare le qualità enormi che ha"

Quanto sarà più competitiva questa squadra recuperati tutti gli effettivi? "Ben vengano le difficoltà per le troppe soluzioni. Karamoh è migliorato, ma serve anche un numero più largo di giocatori a disposizione quando si tratta di giocare tanto in pochi giorni. Si può anche variare il sistema di gioco per affrontare ogni match al massimo. Non dimentico gli infortuni dello scorso anno che hanno condizionato pesantemente la seconda parte di stagione. Questo campionato è tosto, la classifica è molto corta"

Ha sentito Conte dopo la partita? "No e non penso lo sentirò per i prossimi due giorni (ride, ndr)"

20.43 - Terminata la conferenza stampa di Roberto D'Aversa