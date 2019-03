LIVE TMW - Porto, Conceicao: "Partita meravigliosa, non dico altro"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato all'Estadio do Dragao di Porto

00.00 - Tocca a Sergio Conceicao, tecnico del Porto, analizzare gli esiti della sfida vinta all'Estadio do Dragao contro la Roma di Di Francesco. che proietta i lusitani ai quarti di finale di Champions League. Il tecnico lusitano, ex Lazio peraltro, sarà a breve protagonista della conferenza stampa post-partita nella pancia dell'impianto lusitano, seguitela in diretta scritta su TMW!

Prende finalmente la parola il tecnico lusitano: "Buonasera a tutti, la partita è stata fantastica da parte della mia squadra, devo complimentarmi con tutti i giocatori per la preparazione in termini strategici, anche pensando ad una possibile alterazione del modulo in corso. Volevo creare occasioni e vincere, ma abbiamo capito bene cosa fare quando non avevamo il pallone. Grazie, buonasera a tutti".

Non ci sono altre dichiarazioni da parte del tecnico, che ha lasciato la sala stampa alla prima domanda, colpito in serata da un problema personale e visibilmente provato in conferenza stampa.